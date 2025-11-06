快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

東森：旗下多事業步入轉盈 AI轉型「降本增效」

中央社／ 台北6日電

東森集團今天宣布，ETtoday新聞雲轉虧為盈、東森寵物明年可望全面轉盈，東森集團AI轉型奏效，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，目的在強化企業競爭力與營運效率，而非單純人力縮減。

東森集團表示，旗下東森購物今年10月單月營業利益新台幣1億6400萬元，營業利益率達14.5%，前10月營業利益16億元，全年營業利益率維持13%。

東森購物表示，自AI導入以來，今年在管銷費用即節省4億元，帶動營業利益率穩定提升至13%至14.5%，全年預計發放5000萬元AI獎金，並於年底針對具AI實作成果的員工調薪。

東森強調，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，這是全球企業AI轉型的共同趨勢，以亞馬遜為例，雖裁員縮編，但在AI布局助威下，亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）營收創兩年新高，AI導入的核心目的在於強化企業競爭力與營運效率，而非單純人力縮減。

東森購物近年積極拓展新事業，包括商場經營與美容品牌REGAL，商場事業仍處轉型期，累計虧損約3億多元，但已新增15萬名會員，REGAL在連續5年虧損後，去年已達損益平衡，今年預計可貢獻獲利9000萬元。

東森集團表示，旗下ETtoday新聞雲已結束4年虧損，自7月起連續獲利，10月單月獲利達1500萬元，創歷史新高，員工人數由2023年的561人減至今年10月的385人，透過AI導入控管成本，預估明年全年獲利可望破億元。

東森寵物事業在AI與數位化整合下營運顯著改善，虧損從3年前的4.6億元、2.9億元、1.6億元，縮減至今年約5000萬元，預計明年將全面轉盈。

針對天蔥投資案損失，東森集團指出，此為總裁王令麟個人與友人共同投資，與東森集團無關，在虧損無法改善下已於近期處分，不影響集團整體財務狀況。

延伸閱讀

影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

「神之路」收視節節高升奪0.6佳績 許效舜、鄭仲茵謝觀眾支持

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

相關新聞

寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

寶佳集團入股中工（2515）引發市場熱議，寶佳已明確表態要收購中工股份，並從市場上取得超過10%股權。鄉林建設（5531...

士林持續起飛！不只輝達商機 捷運士林站TOD案要蓋20層大樓

台北捷運公司今赴議會報告士林站、劍潭站、劍南站TOD案，未來將作為旅館、商辦及商場使用，尤其輝達將落腳北士科，勢必帶動周...

深化山域救援專業合作 消防署舉辦2025年臺日雪霸山域研討會

消防署5日於雪霸國家公園舉辦「2025年臺日雪霸山域研討會」，邀請長野縣警察本部、岐阜縣高山市消防本部等三位日本山域救援...

遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

遠東SOGO台北三店周年慶將6日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，首日業績目標為13.2億元，適逢政府普發...

物流旺季、防止司機過勞 新北勞檢處倡議合理配送

11月迎來購物節、周年慶等大檔促銷活動，同時也導致物流司機配送工作量突然增加，新北勞工局6日提醒各大物流、宅配與倉儲業者...

華航首次在美添加 SAF 淨零碳目標再邁進一步

華航（2610）攜手全球最大永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 生產商 Ne...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。