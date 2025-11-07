行銷望遠鏡／病毒行銷 以快取勝      

軍隊作戰講究「兵貴神速」，主張洞燭機先，先發制敵，在敵人尚未採取行動前，即予當頭棒喝。現代企業競爭奉行「快速反應」準則，只有比競爭者更快速反應，精準滿足顧客需求與期望的公司，才有贏得競爭的勝算。

商場上唯一不變的現象，就是不斷在改變。美國總統川普啟動關稅大戰政策不斷改變，全球許多國家及產業、廠商也吃盡變局行銷的苦果。

快速反應是企業贏得競爭最基本準則，自古皆然，尤其是當今處在十倍數超競爭時代，除了產品研發、定價策略、通路布建、廣告與促銷等核心策略，需要講究精準無誤之外，還必須輔之以其他許多關鍵作為，才能竟全功。

拜網際網路發達之賜，企業紛紛因勢利導，力行口碑行銷，採用病毒行銷手法，把快速反應機制詮釋得可圈可點，被認為是超競爭時代一帖致勝良方。

口碑行銷是指廠商建立良好的口碑，採用「請大家告訴大家」的口耳相傳模式，自然的將產品或服務快速推薦給有需要的消費者，順利達成行銷目標。口碑行銷運作模式有二，其一是透過關鍵意見領袖的影響力，傳遞公司所精心設計的相關訊息，其二是利用病毒行銷手法，擴大傳播規模，加速擴散速度，透過所有可能的嶄新管道與方法，更快速有效傳遞公司的行銷訊息。

病毒行銷（Viral Marketing）原指透過網際網路輾轉傳遞訊息的方式，傳達公司的行銷訊息，被廣泛應用在行銷活動，擴大電子郵件及口耳相傳規模，採用各種新興傳播媒介與方法，創造一傳十，十傳百，百傳千，引發連鎖滲透效應的口碑行銷效果。

「病毒」這兩個字乍看之下，給人留下反感的印象。病毒行銷的真諦旨在擷取病毒快速傳染的本質，引用病毒無孔不入的滲透特性，以及快速擴散，迅速蔓延的驚人效果，用來形容企業力行快速反應式行銷，再貼切不過了。

自由經濟時代，各種訊息的流通與交換乃社會常態，這也是社會進步與經濟繁榮的原動力。不可諱言，社會上流通的訊息，常充斥著各式各樣的假消息，透過系統性傳播機制，以訛傳訛，以假亂真，速度之快令人瞠目結舌，也可能引來無數負面的評價。

廠商仿效病毒擴散原理，操作行銷手法，提供正確訊息，引用病毒快速傳染的特性，創造迅速傳播的神奇效果，讓廣大消費群在第一時間接收到正確而可靠的行銷訊息，創造傲人的行銷績效。

受到「賣瓜說瓜甜」效應的影響，消費者對接收到的訊息，都有某種程度的防衛心理，心中自有一把尺。人們常認為親朋好友或客觀第三方推薦獲認證的產品或服務，沒有利害關係，比較具有客觀性，信任程度往往高於廠商廣告所提供的訊息，這就是病毒行銷受到重視的原因。

市場上流通訊息多且受到很多因素的干擾，真假難辨，令消費者不勝困擾，關鍵在於訊息的真實性、正確性與可靠性。廠商力行病毒行銷，當務之急在於溯源管理，主動提供正確而可靠的訊息，告知訊息真諦與來源，致力於降低資訊不對稱現象，消除消費者的疑慮，提高正確訊息的價值。

廠商應用病毒行銷旨在擷取病毒迅速傳播，快速蔓延的特性，用來詮釋快速回應消費者需求與期望的本質。相較於廣告活動，病毒行銷屬於一種相對低成本的傳播方式，也是廣告傳播的一種輔助模式。