策略行銷／強化智慧協作 贏在新起點

這段時間，許多企業都在面對同一個現象：行銷的效率下降。例如momo購物網自上市以來首度出現營收下滑，即使有龐大的用戶基礎與廣告投放，也抵不過買氣轉弱與行銷疲乏。這並非單一平台的問題，而是整個電商結構進入「代謝期」的警訊——過去那套靠流量與折扣撐起的模式，正在被時代淘汰。更關鍵的是，淘汰的速度，遠比我們預期的快。

以Meta新推出的「仙女座（Andromeda）」引擎為例，它徹底改寫了過去的廣告操作邏輯。系統不再依賴投放者設定受眾，而是主動根據行為數據自動篩選、排序、推播。更重要的是，Meta將「素材多樣性」列為優化核心——誰能快速提供足夠多的素材變化，誰就能讓AI演算法學得更快、成效更好。這背後的訊號很清楚：廣告不再比誰懂操作，而是比誰懂生成。

AI已經滲入每一個行銷節點，不會運用AI的人，正在被系統默默淘汰。仙女座引擎只是AI時代的其中一個縮影，它揭示的事實是：未來的職場，不會淘汰人，而是淘汰不會用AI的人。

當AI能自動生成影片、圖片、文案，行銷人的角色從「操作者」變成「協作者」。懂得讓AI產出更多素材的人，將被系統推向前線；無法配合新節奏的團隊，則會被市場邊緣化。AI不僅改變了廣告投放，也重新定義什麼是工作。它讓每一項任務都變成能否被AI輔助加速的測試。

這波浪潮不只影響行銷產業。人力短缺與產能不足的壓力下，AI被視為解方，各產業都在導入自動化工具以取代重複性任務。但若企業只把AI當成「加速器」而非「重組器」，成效終究有限。真正的關鍵在於：組織結構是否能支援AI的運作方式。

AI的普及，也重新定義了「協作」的邊界。當速度變成競爭關鍵，企業不能只靠內部人力調整，而要學會擴大協作半徑。九宮格思維的價值，在於幫助企業把內部人才、外部資源與AI系統納入同一張地圖。當人與AI、企業與外部夥伴形成新的分工關係，效率與創造力就能同時被放大。這不只是工作方式的改變，而是經營思維的升級。

這時候，「商務九宮格」就成為重整策略的起點。九宮格讓企業回到最根本的思考：核心營收格是否能與AI產能結合？哪些外部夥伴能成為AI協作網絡的一環？哪些任務可以交給系統，哪些必須由人創造價值？AI不是一個新工具，而是一面鏡子，迫使企業檢視哪些流程早已不具生產力，只是習慣還沒被更新。

momo營收的下滑、仙女座的崛起，其實都在說同一件事：時代不等人。當演算法重新定義行銷、當AI改變工作的本質，企業若不主動重組思維與協作方式，就會在新秩序中逐漸被邊緣化。真正的競爭力，不再是誰懂哪個工具，而是誰能建立可持續的學習與協作結構。

當AI在學習我們的世界，我們也必須學會設計我們的世界。AI不是終點，而是新的起點。它逼我們看清：什麼是可以自動化的任務，什麼是人仍該專注的價值。而「商務九宮格」，正是幫助企業在這場變革中重新定位的地圖——在AI時代，懂得整合比懂得操作更重要。