顯而立見／AI時代 先做再想

這一兩年，真的變化太快了。我身邊很多在做行銷的人開始有一種「快跟不上時代」的焦慮。

AI一直在進步，工具一天一個新花樣，連演算法都像變魔術一樣在改。但有個現實我們都知道：真正會買單的是人不是AI。因此，與其拚命去理解AI怎麼運作不如把時間花在理解「人」。理解你的客戶在想什麼、怕什麼、渴望什麼。因為錢是他們付的不是機器。

我自己這兩周跑了十個客戶只有三組成交。看起來好像不算多。但我發現一件很有趣的現象：成交的三組都是公司本來就經營得不錯的、有餘裕的。他們願意聽、願意試、決策也快。

而另外那七組還在觀望的，是比較辛苦、比較卡住的團隊。他們其實更需要幫助卻更難踏出那一步。不是因為不想做而是因為怕。怕浪費錢、怕失敗、怕又是一次沒用的方法。他們沒有拒絕我的提案，但一致的反應都是說「需要想清楚」。

我設計了一個系統是一種「新聞連載型內容行銷」。就是把內容當成資產來累積，這不是短期衝刺，而是長期堆疊。你今天寫的東西會被未來搜尋找到，會被AI抓去引用，慢慢累出一層又一層的信任感。

因此，努力不一定會馬上有結果，但不努力就一定什麼都不會變。重點不是會不會成功，而是你願不願意動起來。

有句話說，「睡前想了100條路，醒來還是走原路。」這個是絕大多數企業經營困境的現況。現在面對這麼多新工具、新做法，如果還在等「研究清楚再來試」那注定永遠慢一步。這個時代是做了再修、試了再改的節奏。等到完全懂，世界早就改規則了。

如果經營者最近也在想：「到底要不要做點什麼？」我會跟你說先做再說。與其「想清楚」才做，不如「先做再想」。