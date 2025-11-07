快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

顯而立見／AI時代 先做再想

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

這一兩年，真的變化太快了。我身邊很多在做行銷的人開始有一種「快跟不上時代」的焦慮。

AI一直在進步，工具一天一個新花樣，連演算法都像變魔術一樣在改。但有個現實我們都知道：真正會買單的是人不是AI。因此，與其拚命去理解AI怎麼運作不如把時間花在理解「人」。理解你的客戶在想什麼、怕什麼、渴望什麼。因為錢是他們付的不是機器。

我自己這兩周跑了十個客戶只有三組成交。看起來好像不算多。但我發現一件很有趣的現象：成交的三組都是公司本來就經營得不錯的、有餘裕的。他們願意聽、願意試、決策也快。

而另外那七組還在觀望的，是比較辛苦、比較卡住的團隊。他們其實更需要幫助卻更難踏出那一步。不是因為不想做而是因為怕。怕浪費錢、怕失敗、怕又是一次沒用的方法。他們沒有拒絕我的提案，但一致的反應都是說「需要想清楚」。

設計了一個系統是一種「新聞連載型內容行銷」。就是把內容當成資產來累積，這不是短期衝刺，而是長期堆疊。你今天寫的東西會被未來搜尋找到，會被AI抓去引用，慢慢累出一層又一層的信任感。

因此，努力不一定會上有結果，但不努力就一定什麼都不會變。重點不是會不會成功，而是你願不願意動起來。

有句話說，「睡前想了100條路，醒來還是走原路。」這個是絕大多數企業經營困境的現況。現在面對這麼多新工具、新做法，如果還在等「研究清楚再來試」那注定永遠慢一步。這個時代是做了再修、試了再改的節奏。等到完全懂，世界早就改規則了。

如果經營者最近也在想：「到底要不要做點什麼？」我會跟你說先做再說。與其「想清楚」才做，不如「先做再想」。

AI 設計

延伸閱讀

【慢病最愛問】生活變動、作息改變血糖就失控，我該怎麼做？

外送專法終排審 四黨立委齊力相挺

青年以行動喚起歷史記憶 重回橋頭興糖村、二林蔗農事件

市府拒發現金...綠擱置總預算 蔣萬安反擊：用老本發不合理

相關新聞

195億…敏實買日產總部大樓 市場推測為全球布局做準備

汽車零組件之王、台灣敏實集團將收購日產汽車（Nissan）位於橫濱的全球總部大樓；根據外電，敏實將以970億日圓（約新台...

電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮

電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。

百貨周年慶 雙雄大拚場

遠東SOGO百貨、新光三越周年慶大拚場。遠東SOGO台北三店、新光三越北中南三店周年慶昨（6）日同時登場，預期在普發萬元...

專家觀點／企業永續 以自然為本

隨著自然資本流失、生物多樣性下降與生態系退化日益加劇，不僅威脅生態系穩定，對經濟活動與企業營運也產生影響。近年來，「以自...

智慧經營／紀氏源豐集團董事長紀水樹 海外拓市 守護台灣米

紀氏源豐集團董事長紀水樹是中台灣最大的碾米商，他的父親18歲就開米廠創業，從小紀水樹就在米廠長大。他形容，碾米是一個很辛...

行銷望遠鏡／病毒行銷 以快取勝      

軍隊作戰講究「兵貴神速」，主張洞燭機先，先發制敵，在敵人尚未採取行動前，即予當頭棒喝。現代企業競爭奉行「快速反應」準則，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。