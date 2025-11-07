快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／紀氏源豐集團董事長紀水樹 海外拓市 守護台灣米

經濟日報／ 徐珮君
紀氏源豐集團董事長紀水樹是中部最大碾米廠，紀家三大都堅守台灣米事業。記者徐珮君／攝影
紀氏源豐集團董事長紀水樹是中部最大碾米廠，紀家三大都堅守台灣米事業。記者徐珮君／攝影

紀氏源豐集團董事長紀水樹是中台灣最大的碾米商，他的父親18歲就開米廠創業，從小紀水樹就在米廠長大。他形容，碾米是一個很辛苦的行業，要賺錢不容易，還好他從小數學就很在行，幫爸爸算錢時，總能「斤斤計較」，如今他的兒子紀淙耀從台大物理系畢業後，也回家接班，兒子外語能力強，外銷就靠他了。

維護好品質 外銷關鍵

紀氏三代勤奮守護台灣米事業，他們家的米倉也同步存放公糧，是政府在中部的最大糧倉。紀水樹常說，父親留下來的企業，小孩不做就沒了，這句話，不只是說給自己聽，也是說給他的孩子聽。

紀水樹說，台灣面積不大，卻有七個農業改良場、一個農試所，長期以來在稻米改良領域，培養了很多人才，「台灣米產量大，又好吃，這是台灣的賣點，」台灣米若要打到國際市場，關鍵是品質一定要好，同時找出市場地位，當然，信用也很重要，「賣出去的米不能一次好，一次壞；品質沒有保證，人家就會斷貨」。

紀水樹舉日本為例，今年因為日本缺米，台灣有比較好的機會可以進去，讓日本客人知道台灣也有價格便宜，又不錯的米，「目前從外銷量觀察，相信日本買那麼多米，代表日本人應該可以接受。」

不過，他提到，日本人對稻米還是非常自我保護，對日本米也充滿驕傲，「今年很特殊，是因為日本米價已經漲到太高，若之後價格掉下來，回復常態，台灣米能不能年年出口萬噸，就不一定了。」但是既然已經有了今年的經驗，只要繼續努力，還是有機會增加出口量。

近年，紀氏集團也努力做外銷。紀淙耀觀察，以新米來說，澳洲是不錯的出口選擇，因為當地亞洲人較多，「我們出很多等級最好的壽司米到澳洲做日本料理、中華料理的餐廳。」紀淙耀過去幾年積極協助父親拓展外銷市場，他觀察，除了澳洲，歐洲也可算是台灣新米開發滿成功的市場。

反倒是美國，「台灣米比不上更高端的日本米，又比便宜的越南米貴，『定位有點不上不下』，有些吃虧。」紀淙耀說。

他也提到，近年台灣米出口比過去提升很多，香港、新加坡也有很多消費者喜歡台灣米，希望政府能協助業者打開國際市場，這或許台灣米可以加強對外展銷的新藍海。

紀水樹一家對米，都有特殊情感。他提到，這幾年，台灣米生產過剩，其中一個原因是國人食米量降低。據農糧署統計，40年前，台灣人一天可吃下三碗飯，如今一天吃不到1.3碗。

紀水樹直言，現在選擇太多了，很多業者對米也沒有用心，不少人更以為吃飯就會胖。實際上，現在日本人吃米飯的人還是很多，以2021年為例，日本人一年食米量超過50公斤，但是同時期，台灣就只剩下43公斤。

吃米飯變胖 觀念錯誤

他提到，主要還是搭配的問題。日本人吃壽司、吃定食，會搭配很多魚、瘦肉，量都固定，但台灣人是一邊吃米飯，一邊配控肉或豬腳，一碗吃完再添一碗，還要加滷汁，不吃出問題才怪。紀水樹為米飯叫屈說，「米飯對人是好的東西，老一輩說稻米是五穀之王，純粹吃米飯很健康，只是因為搭配的東西不對，希望專家要講清楚。」近期，台灣仍在與美國磋商對等關稅，也讓紀水樹憂心，可能會讓台灣米陷入更大的困境，「畢竟無論是美國稻米零關稅進口，或增加進口配額，台灣米都會招架不住。」紀水樹說。

台灣當年為了加入世貿組織（WTO），針對稻米設立進口關稅配額制度，一年總額度是14萬4,720噸，額度內進口是免關稅；額度外進口，每公斤則須支付45元，由此保護台灣米。

近年，台灣每年從美國進口6萬多公噸米，國內稻米生產過剩與國人食米量下滑，已是非常多的數量，紀水樹認為，若要再增加美國米進口，會影響台灣的米價。

他提到，14萬4,720噸的配額，基本上每年一定要用掉，如果沒有用掉，會被外國批評，「現在我們每年和美國米商開會，美方還會提到台灣在2022年沒有達到配額，今年5月開會還在講，而且寫在報告裡」，這就是施壓。

「我們一直在等談判的內容和結果，但目前都沒有風聲。」紀水樹建議，如果美國的壓力真的很大，政府或許可以向美國多買一點黃豆、玉米等其他農產品，平衡美國壓力，畢竟這是台灣比較缺的，但台灣稻米是生產過剩，如果再增加數量，對農民會有衝擊，不能再犧牲本土稻米市場了。

日本 美國

延伸閱讀

高麗菜變黑還能吃嗎？日本廚師揭「3大壞掉徵兆」：一定要丟

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

日本授勳謝長廷「旭日大綬章」 陸外交部拋3質問：為台獨份子撐腰？

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

相關新聞

195億…敏實買日產總部大樓 市場推測為全球布局做準備

汽車零組件之王、台灣敏實集團將收購日產汽車（Nissan）位於橫濱的全球總部大樓；根據外電，敏實將以970億日圓（約新台...

電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮

電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。

百貨周年慶 雙雄大拚場

遠東SOGO百貨、新光三越周年慶大拚場。遠東SOGO台北三店、新光三越北中南三店周年慶昨（6）日同時登場，預期在普發萬元...

專家觀點／企業永續 以自然為本

隨著自然資本流失、生物多樣性下降與生態系退化日益加劇，不僅威脅生態系穩定，對經濟活動與企業營運也產生影響。近年來，「以自...

智慧經營／紀氏源豐集團董事長紀水樹 海外拓市 守護台灣米

紀氏源豐集團董事長紀水樹是中台灣最大的碾米商，他的父親18歲就開米廠創業，從小紀水樹就在米廠長大。他形容，碾米是一個很辛...

行銷望遠鏡／病毒行銷 以快取勝      

軍隊作戰講究「兵貴神速」，主張洞燭機先，先發制敵，在敵人尚未採取行動前，即予當頭棒喝。現代企業競爭奉行「快速反應」準則，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。