智慧經營／紀氏源豐集團董事長紀水樹 海外拓市 守護台灣米

紀氏源豐集團董事長紀水樹是中台灣最大的碾米商，他的父親18歲就開米廠創業，從小紀水樹就在米廠長大。他形容，碾米是一個很辛苦的行業，要賺錢不容易，還好他從小數學就很在行，幫爸爸算錢時，總能「斤斤計較」，如今他的兒子紀淙耀從台大物理系畢業後，也回家接班，兒子外語能力強，外銷就靠他了。

維護好品質 外銷關鍵

紀氏三代勤奮守護台灣米事業，他們家的米倉也同步存放公糧，是政府在中部的最大糧倉。紀水樹常說，父親留下來的企業，小孩不做就沒了，這句話，不只是說給自己聽，也是說給他的孩子聽。

紀水樹說，台灣面積不大，卻有七個農業改良場、一個農試所，長期以來在稻米改良領域，培養了很多人才，「台灣米產量大，又好吃，這是台灣的賣點，」台灣米若要打到國際市場，關鍵是品質一定要好，同時找出市場地位，當然，信用也很重要，「賣出去的米不能一次好，一次壞；品質沒有保證，人家就會斷貨」。

紀水樹舉日本為例，今年因為日本缺米，台灣有比較好的機會可以進去，讓日本客人知道台灣也有價格便宜，又不錯的米，「目前從外銷量觀察，相信日本買那麼多米，代表日本人應該可以接受。」

不過，他提到，日本人對稻米還是非常自我保護，對日本米也充滿驕傲，「今年很特殊，是因為日本米價已經漲到太高，若之後價格掉下來，回復常態，台灣米能不能年年出口萬噸，就不一定了。」但是既然已經有了今年的經驗，只要繼續努力，還是有機會增加出口量。

近年，紀氏集團也努力做外銷。紀淙耀觀察，以新米來說，澳洲是不錯的出口選擇，因為當地亞洲人較多，「我們出很多等級最好的壽司米到澳洲做日本料理、中華料理的餐廳。」紀淙耀過去幾年積極協助父親拓展外銷市場，他觀察，除了澳洲，歐洲也可算是台灣新米開發滿成功的市場。

反倒是美國，「台灣米比不上更高端的日本米，又比便宜的越南米貴，『定位有點不上不下』，有些吃虧。」紀淙耀說。

他也提到，近年台灣米出口比過去提升很多，香港、新加坡也有很多消費者喜歡台灣米，希望政府能協助業者打開國際市場，這或許台灣米可以加強對外展銷的新藍海。

紀水樹一家對米，都有特殊情感。他提到，這幾年，台灣米生產過剩，其中一個原因是國人食米量降低。據農糧署統計，40年前，台灣人一天可吃下三碗飯，如今一天吃不到1.3碗。

紀水樹直言，現在選擇太多了，很多業者對米也沒有用心，不少人更以為吃飯就會胖。實際上，現在日本人吃米飯的人還是很多，以2021年為例，日本人一年食米量超過50公斤，但是同時期，台灣就只剩下43公斤。

吃米飯變胖 觀念錯誤

他提到，主要還是搭配的問題。日本人吃壽司、吃定食，會搭配很多魚、瘦肉，量都固定，但台灣人是一邊吃米飯，一邊配控肉或豬腳，一碗吃完再添一碗，還要加滷汁，不吃出問題才怪。紀水樹為米飯叫屈說，「米飯對人是好的東西，老一輩說稻米是五穀之王，純粹吃米飯很健康，只是因為搭配的東西不對，希望專家要講清楚。」近期，台灣仍在與美國磋商對等關稅，也讓紀水樹憂心，可能會讓台灣米陷入更大的困境，「畢竟無論是美國稻米零關稅進口，或增加進口配額，台灣米都會招架不住。」紀水樹說。

台灣當年為了加入世貿組織（WTO），針對稻米設立進口關稅配額制度，一年總額度是14萬4,720噸，額度內進口是免關稅；額度外進口，每公斤則須支付45元，由此保護台灣米。

近年，台灣每年從美國進口6萬多公噸米，國內稻米生產過剩與國人食米量下滑，已是非常多的數量，紀水樹認為，若要再增加美國米進口，會影響台灣的米價。

他提到，14萬4,720噸的配額，基本上每年一定要用掉，如果沒有用掉，會被外國批評，「現在我們每年和美國米商開會，美方還會提到台灣在2022年沒有達到配額，今年5月開會還在講，而且寫在報告裡」，這就是施壓。

「我們一直在等談判的內容和結果，但目前都沒有風聲。」紀水樹建議，如果美國的壓力真的很大，政府或許可以向美國多買一點黃豆、玉米等其他農產品，平衡美國壓力，畢竟這是台灣比較缺的，但台灣稻米是生產過剩，如果再增加數量，對農民會有衝擊，不能再犧牲本土稻米市場了。