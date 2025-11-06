快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

彰濱崙尾光電場電纜燃燒 經濟部要求業者強化防護作為

中央社／ 台北6日電

彰濱工業區崙尾區今天傳出太陽能板電纜短路燃燒事件，無人員傷亡。經濟部表示，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議，並要求業者強化防護作為。

彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能案場今天上午發生電纜燃燒事件，業者聯合再生能源工程表示，受損範圍小，並無人員傷亡，對案場整體運作與周邊環境也未造成影響，初步研判為電纜區域短路所造成。

經濟部指出，本案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。另依今年9月新規定，超過20MW的光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送，能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故，特別要求業者強化防護作為，以杜絕再次發生的機會。

經濟部補充，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

太陽能 經濟部

延伸閱讀

監院調查投資台灣三大方案不力 經濟部駁：規劃到投產須3至5年才能完成

聯合再生彰濱崙尾東水面型太陽能案場失火 公司澄清：局部電纜線燃燒

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

「投資台灣三大方案」逾半數未完成 監院要經濟部與國發基金檢討

相關新聞

寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

寶佳集團入股中工（2515）引發市場熱議，寶佳已明確表態要收購中工股份，並從市場上取得超過10%股權。鄉林建設（5531...

士林持續起飛！不只輝達商機 捷運士林站TOD案要蓋20層大樓

台北捷運公司今赴議會報告士林站、劍潭站、劍南站TOD案，未來將作為旅館、商辦及商場使用，尤其輝達將落腳北士科，勢必帶動周...

深化山域救援專業合作 消防署舉辦2025年臺日雪霸山域研討會

消防署5日於雪霸國家公園舉辦「2025年臺日雪霸山域研討會」，邀請長野縣警察本部、岐阜縣高山市消防本部等三位日本山域救援...

遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

遠東SOGO台北三店周年慶將6日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，首日業績目標為13.2億元，適逢政府普發...

物流旺季、防止司機過勞 新北勞檢處倡議合理配送

11月迎來購物節、周年慶等大檔促銷活動，同時也導致物流司機配送工作量突然增加，新北勞工局6日提醒各大物流、宅配與倉儲業者...

華航首次在美添加 SAF 淨零碳目標再邁進一步

華航（2610）攜手全球最大永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 生產商 Ne...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。