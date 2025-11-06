彰濱崙尾光電場電纜燃燒 經濟部要求業者強化防護作為
彰濱工業區崙尾區今天傳出太陽能板電纜短路燃燒事件，無人員傷亡。經濟部表示，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議，並要求業者強化防護作為。
彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能案場今天上午發生電纜燃燒事件，業者聯合再生能源工程表示，受損範圍小，並無人員傷亡，對案場整體運作與周邊環境也未造成影響，初步研判為電纜區域短路所造成。
經濟部指出，本案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。另依今年9月新規定，超過20MW的光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送，能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故，特別要求業者強化防護作為，以杜絕再次發生的機會。
經濟部補充，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。
