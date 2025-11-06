快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

投資百八魚場跨足餐飲 京站揭併購策略盼推進IPO

中央社／ 台北6日電

京站時尚廣場日前宣布投資百八魚場新設公司京饌餐旅，正式跨足餐飲事業。京站總經理王大政今天揭露併購策略，盼藉由降低京站業務集中度推進IPO進度，目前也持續尋找其他合適併購標的，除餐飲，服飾、電商都納入考量。

京站時尚廣場日前宣布投資新台幣2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計2026年初完成交割。京饌餐旅是百八魚場餐飲股份有限公司分割移轉所設立的新設公司，百八餐飲集團3大品牌現於全台共擁有13間直營門市。

京站總經理王大政今天出席京站週年慶記者會，揭露京站跨足餐飲兩大原因，首先，儘管百貨展店步調持續，他不諱言，在台灣開百貨越來越難，尤其是選址、租金挑戰，桃園京站也因缺工缺料拖延營建進度，開幕時間延後1年至118年，考量大環境變化，為確保京站持續發展，「併購成為一個選項」。

再者，他指出，京站自107年興櫃至今，仍未上市，主因審查單位認為京站業務集中度太高，導致投資人風險高，目前9成業績來自台北店，因此希望藉由併購降低業務集中度，推進IPO進度。

王大政表示，至於找上百八，則是看好其財務獲利穩健，也會保留原有營運團隊人員，並盼與百貨行銷專長合作「把品牌做更大」；目前百八平均客單價約250元，與百貨餐飲客單有落差，未來會輔導百八更新品牌、拉高單價，讓百八能進駐百貨。

針對百八加入京站挹注，他指出，京站1年業績約13億元，百八約4億元，合計近18億元，台北店業績影響力將降至70%以下，但還不夠，目前持續尋找合適行業併購，不限餐飲，服飾、電商等與百貨營運有關業別都在考量範圍，目標將集中度降至60%、50%。

談及今年京站營運情況，王大政表示，由於大環境變數多，包括川普政策不確定性等，民眾消費縮手，今年全年業績估持平，明年狀況應會和今年相近；但他也看好普發1萬元現金將帶動下半年買氣，週年慶業績拚成長2%。

京站主管表示，今年確實較為辛苦，但也觀察到IP帶動人流效益，目前京站1樓共3處快閃點，不同於服飾等其他業種快閃店，若為Jellycat等話題IP快閃店，業績多出數百萬元，相當於翻2到3倍，也會將表現佳的IP引入正櫃。

餐飲 併購 京站

延伸閱讀

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、「太妃核果風味那堤」回歸登場

港交所財報犀利上季賺197億 優於市場預期

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

五月天阿信首度監製電影「我們意外的勇氣」　最想邀瑪莎看電影原因曝

相關新聞

寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

寶佳集團入股中工（2515）引發市場熱議，寶佳已明確表態要收購中工股份，並從市場上取得超過10%股權。鄉林建設（5531...

士林持續起飛！不只輝達商機 捷運士林站TOD案要蓋20層大樓

台北捷運公司今赴議會報告士林站、劍潭站、劍南站TOD案，未來將作為旅館、商辦及商場使用，尤其輝達將落腳北士科，勢必帶動周...

深化山域救援專業合作 消防署舉辦2025年臺日雪霸山域研討會

消防署5日於雪霸國家公園舉辦「2025年臺日雪霸山域研討會」，邀請長野縣警察本部、岐阜縣高山市消防本部等三位日本山域救援...

遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

遠東SOGO台北三店周年慶將6日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，首日業績目標為13.2億元，適逢政府普發...

物流旺季、防止司機過勞 新北勞檢處倡議合理配送

11月迎來購物節、周年慶等大檔促銷活動，同時也導致物流司機配送工作量突然增加，新北勞工局6日提醒各大物流、宅配與倉儲業者...

華航首次在美添加 SAF 淨零碳目標再邁進一步

華航（2610）攜手全球最大永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 生產商 Ne...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。