投資百八魚場跨足餐飲 京站揭併購策略盼推進IPO

京站時尚廣場日前宣布投資百八魚場新設公司京饌餐旅，正式跨足餐飲事業。京站總經理王大政今天揭露併購策略，盼藉由降低京站業務集中度推進IPO進度，目前也持續尋找其他合適併購標的，除餐飲，服飾、電商都納入考量。

京站時尚廣場日前宣布投資新台幣2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計2026年初完成交割。京饌餐旅是百八魚場餐飲股份有限公司分割移轉所設立的新設公司，百八餐飲集團3大品牌現於全台共擁有13間直營門市。

京站總經理王大政今天出席京站週年慶記者會，揭露京站跨足餐飲兩大原因，首先，儘管百貨展店步調持續，他不諱言，在台灣開百貨越來越難，尤其是選址、租金挑戰，桃園京站也因缺工缺料拖延營建進度，開幕時間延後1年至118年，考量大環境變化，為確保京站持續發展，「併購成為一個選項」。

再者，他指出，京站自107年興櫃至今，仍未上市，主因審查單位認為京站業務集中度太高，導致投資人風險高，目前9成業績來自台北店，因此希望藉由併購降低業務集中度，推進IPO進度。

王大政表示，至於找上百八，則是看好其財務獲利穩健，也會保留原有營運團隊人員，並盼與百貨行銷專長合作「把品牌做更大」；目前百八平均客單價約250元，與百貨餐飲客單有落差，未來會輔導百八更新品牌、拉高單價，讓百八能進駐百貨。

針對百八加入京站挹注，他指出，京站1年業績約13億元，百八約4億元，合計近18億元，台北店業績影響力將降至70%以下，但還不夠，目前持續尋找合適行業併購，不限餐飲，服飾、電商等與百貨營運有關業別都在考量範圍，目標將集中度降至60%、50%。

談及今年京站營運情況，王大政表示，由於大環境變數多，包括川普政策不確定性等，民眾消費縮手，今年全年業績估持平，明年狀況應會和今年相近；但他也看好普發1萬元現金將帶動下半年買氣，週年慶業績拚成長2%。

京站主管表示，今年確實較為辛苦，但也觀察到IP帶動人流效益，目前京站1樓共3處快閃點，不同於服飾等其他業種快閃店，若為Jellycat等話題IP快閃店，業績多出數百萬元，相當於翻2到3倍，也會將表現佳的IP引入正櫃。