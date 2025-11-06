寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
寶佳欲併購入中工引發熱議，賴正鎰表示，潛在利益大但形象更重要。圖／鄉林建設提供
寶佳欲併購入中工引發熱議，賴正鎰表示，潛在利益大但形象更重要。圖／鄉林建設提供

寶佳集團入股中工（2515）引發市場熱議，寶佳已明確表態要收購中工股份，並從市場上取得超過10%股權。鄉林建設（5531）董事長賴正鎰今（6）日指出，可以見得中工潛在利益可觀，「未來有很大的利潤，公司應該會很不錯」。但他也提醒，社會觀感上還是要注意，企業形象比什麼都重要。

賴正鎰分析，中工股價在消息傳出後逆勢上漲，包括京華廣場潛在利益很大，陶朱隱園也是，因此寶佳會想買可以理解，這反映市場對其資產價值與發展潛力具信心。

不過，賴正鎰也提醒，企業規模愈大愈要重視社會觀感。「一般是沒錢的人去拼命，現在都是有錢的人去拼命，我覺得還是溫和一點比較好。」他說，寶佳四處買、資金雄厚，雖展現實力，但「企業形象比什麼都重要，就像新光人壽放棄北士科案一樣，他當時也有找機會台新新光金空董事長吳東亮提過，一百億算什麼，企業形象更重要」。

