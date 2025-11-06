漢康人事新布局…陸英明出任總裁兼醫療長 加速創新藥全球開發與BD授權

新藥公司漢康-KY（7827）6日召開董事會通過人事任命案，在執行長（CEO）之下設置總裁（President）一職，由董事暨資深臨床顧問陸英明接掌，統籌各項新藥的商務開發（BD）與全球合作授權，陸英明並兼任集團醫療長，負責推動各個產品的臨床開發與藥政註冊，及美國漢康執行長，將於11月12日生效。

漢康生技表示，陸英明擁有豐富的臨床運營、新藥授權談判與全球融資經驗，此項人事任命象徵漢康進入加速推動全球臨床與商務拓展的營運重要里程碑。

擁有廣泛生物醫學及企管學歷的陸英明，在獲得哈佛商學院企業管理碩士（MBA）之前，在加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院獲頒神經科學博士；在加州大學伯克利分校獲得生物化學學士及細胞發育與生理學碩士學位。

陸英明在美國有多年的生物製藥工業界經驗，曾先後任職拜耳（Bayer）、百健（Biogen）及Spark Therapeutics（羅氏製藥旗下基因治療子公司）等著名公司的臨床開發與醫學事務副總監、資深總監及副總經理等管理職位。之後應聘擔任復宏漢霖的醫療長，其後受邀擔任紐福斯生物及輝大基因等全球知名生技製藥公司的CEO。

過去，陸英明累計在歐美、巴西、俄羅斯、印度、澳洲、日本及中國大陸等地提交超過250份新藥臨床試驗相關文件（clinical regulatory documents）申請（filing），及成功參與多個新藥上市許可（NDA/BLA/MAA）的遞交申請，主導或參與多達22項產品的獲准上市。其中包括在Spark Therapeutics擔任副總裁暨臨床研究及運營負責人期間，成功推動全球首個獲美國FDA核准的基因療法產品LUXTURNA（治療遺傳性視網膜疾病）。

除了具備豐富的臨床開發及BD經驗外，陸英明在任職上述企業期間也成功參與籌資逾1.21億美元，以及三次香港及美國IPO案，擁有全球融資經驗、深厚的產業人脈與投資者網絡。

此外，他也曾擔任FDA罕見病臨床設計委員會成員，長期致力優化臨床試驗設計以縮短新藥開發時程，並於《新英格蘭醫學雜誌》、《Nature Medicine》、《Nature》、《Cell》、《Science》等頂尖期刊合作發表逾百篇醫學或科學論文。今年陸英明獲美國《時代TIME》雜誌評選為100個健康領域（TIME 100 Health 2025）最具影響力的人物之一，顯見其在罕見疾病基因編輯療法領域的突破性貢獻獲得認同與肯定。

陸英明於2022年加入漢康生技，擔任董事會成員暨資深臨床顧問，他表示，漢康-KY致力提供突破性且可負擔的免疫療法的經營理念，與自己畢生想把科學創新轉化為造福病患的實質療法使命完全契合，過去三年有幸見證公司在科學研發與臨床進展的成長與突破，在接任總裁暨醫療長新職後，將秉持初衷，共同打造一個以嚴謹科學、卓越營運及病患需求為核心的文化基石的醫療生態鏈。

漢康-KY表示，很榮幸能邀請國際頂尖人才陸英明博士正式加入經營團隊，隨著主力best-in-class抗癌融合蛋白新藥HCB101進入關鍵性二期臨床試驗，將同步展開全球授權與策略合作洽談，加上陸英明與美國、歐洲、中國大陸等國際藥品監管機構的專業溝通經驗，以及豐富的產業人脈，未來在其領導下，不僅有助確保擬定具前瞻性及國際競爭力的臨床及藥政策略，也能領導漢康臨床團隊高效推進各項臨床試驗並降低開發風險，更能大幅提升公司及產品的價值與國際能見度，讓漢康成為一個具高度國際競爭力的創新生技製藥公司。