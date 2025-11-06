聯合再生彰濱光電案場發生火災 火勢獲控制無人傷亡

太陽能模組廠聯合再生（3576）6日表示，旗下位於彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能發電案場，於6日上午約六點三十分時發生小範圍的電纜燃燒事件。現場工作人員第一時間發現後，立即自行撲滅火源，並同時依規處理並通報消防與相關單位，事件於1小時內受到完整控制。

本次事件受損範圍極小，無人員傷亡，目前對案場整體運作及周邊環境並未造成影響。本事件初步研判為電纜區域短路造成，產生電纜線路局部燃燒，受損範圍約為30公尺長度。為確保安全，事故發生後現場已立即啟動保護程序，並針對約10MW區段進行預防性斷電，且在確認現場火勢獲得控制後，已展開安全檢測與損壞復原作業，並將電纜回收與廢棄物集中處理，委由專業機構依規辦理。

針對網路謠傳之光電模組燃燒，本公司亦特此說明。光電模組包含內部太陽能電池（光電晶片）之主要材質為鋁框與玻璃，不含任何液體、亦不具可燃性。本次燃燒僅限於外部連接之電纜線材絕緣層，未波及周邊社區與水域，經查驗現場未產生污染物外洩。此外，火勢範圍侷限於案場內部浮台區域，經消防及環保單位現場勘查確認後並無異常。

本公司對於太陽能案場維運皆有完整的災害防治計畫，對應突發狀況，公司將全面配合消防、工業區管理局及相關主管機關進行調查，並同步加強防治措施、線路巡檢及防火安全機制，以確保後續營運安全與環境保護，持續落實再生能源安全管理與設備穩定運作，守護產業和環境的永續發展。