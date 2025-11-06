穩固南科外溢人力…中央社宅首進溪北 「六安好室」165戶動土

國家住都中心6日於臺南市佳里區舉行「六安好室」社會住宅動土典禮。這是中央於臺南市動土的第13處社會住宅，也是佳里區的首處中央社宅。本案將提供165戶居住單元，預計2028年竣工。總工程經費8億7,390萬元，由中央全額投資興建，展現政府對均衡區域發展與穩定南科人才居住需求的決心。

內政部政務次長董建宏致詞表示，中央不僅積極興辦社會住宅，更特別重視「婚育宅」的推動。為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，今年已先提供一千戶婚育宅，讓婚育家庭能夠申請並優先入住。他強調，生育率國家發展息息相關，有下一代，國家才能持續往前，並期許工程能順利如期如質完成，讓臺南擁有更多社會住宅，特別是在連結產業聚落的區域，發揮照顧民眾、穩定人力結構的關鍵效益。

立法委員郭國文致詞時表示，這處基地是他擔任立法院財政委員會召委時，積極向國產署及國土署爭取促成。目的就是讓在地的年輕人及南科就業人才可以就近安居樂業，不再因通勤奔波而疲憊，能夠住在舒適的環境安心就業及成家。立法委員林俊憲則指出，在中央全力推動社會住宅政策之下，臺南市堪稱模範生。他強調，中央與地方強強聯手，社宅不僅要蓋得好、蓋得快，將有效紓緩南科快速發展帶來的居住壓力，並期待能讓大家耳目一新。

臺南市副市長趙卿惠致詞指出，南科的產業效益已顯著外溢至溪北地區。這次與中央攜手興建社宅，是為了提供在地工作的年輕人及小家庭優質的居住空間，讓年輕人能夠安心工作及育兒，進而促進地區的經濟繁榮。她強調，臺南市政府積極響應住宅政策，社宅興建數與中央共同興建目標已達標1.2萬戶，未來會繼續推動社宅興建任務，全力支持居住正義。

國家住都中心董事長花敬群表示，中央社宅在興辦時已面面俱到，並將節能減碳、安全、防災，以及公共空間的營造等各項內容均納入考量。同時更用最妥善的預算，做出最高品質的房子提供豐富且優質的居所。

「六安好室」基地位於臺南市佳里區佳北路及延平路交叉口，規劃興建1棟地上12層、地下2層建築物。本案基地前身為北門高中教職員宿舍，歷史悠久。為延續地方記憶，特保留原教職員宿舍的入口門柱，未來將設置導覽解說設施以呈現歷史脈絡，凝聚社宅及周邊居民的文化認同感。

國家住都中心表示，中央目前於臺南市新完工、興建中及已決標待開工的社宅共有25處9,940戶。「六安好室」為中央在佳里區動土的首案社會住宅，也是繼新營區「長勝好室Ａ」後，於溪北地區推動的第2案。「六安好室」預計2028年竣工。

「六安好室」社會住宅動土典禮由內政部政務次長董建宏、立法委員林俊憲、立法委員郭國文、國家住都中心花敬群董事長、台南市政府副市長趙卿惠、監造耐震團隊樸木聯合建築師事務所、聚柏顧問有限公司，以及統包團隊威暘營造工程有限公司、揚運機電工程有限公司、劉木賢建築師事務所共同出席，祈求工程順利。