台灣首次於北美AAPEX展及SEMA展打造台灣館 打造信賴產業品牌

全球第二大的汽車售後服務零配件展（AAPEX）及北美最大的改裝汽車零配件展（SEMA）於11月4日同時登場，台灣共有270家廠商參加，為第二大參展國。貿協董事長黃志芳表示，2025年我國首次在SEMA設立台灣精品館，並成功爭取到核心展區，為我國汽車供應鏈，創造在美國指標展會的曝光平台，為SEMA與AAPEX雙展共270家台灣業者，打造具韌性及信賴的國家產業品牌。

黃志芳表示，隨著車輛電動化與智慧化趨勢席捲全球，台灣業者憑藉在ICT與汽配研發的優勢，積極導入AI邊緣運算、感測器整合與數位轉型，車用電子產業有望在2030年前，成為台灣下一個兆元產值的新興產業，此次台灣精品館進軍SEMA，正是展現我國產業轉型成果與前瞻布局的具體實踐。

經濟部政務次長何晉滄指出，美國為台灣最重要的經貿夥伴之一，雙方在半導體、綠能及資訊科技等領域長期維持緊密合作。隨著汽車產業邁向電動化與智慧化，台美兩地在電動車及售後市場等領域合作潛力無限。台灣將持續推動智慧製造與綠色轉型，期盼藉由AAPEX與SEMA兩大展會的平台，深化台美產業鏈合作，共同創造汽車產業新動能。

何晉滄表示，台灣汽車零組件廠商具備精湛且高品質的製造技術，其創新研發實力可協助顧客設計開發出少量多樣具差異化產品，隨著電動車市場蓬勃發展之際，台灣業者更能發揮台灣資通訊優勢，將科技設計整合於產品中，提升電動車附加價值，是全球可信賴的夥伴。

經濟部近年積極推動產業升級轉型，透過提高研發與轉型補助，協助業者導入智慧製造、節能科技及車用電子等高值化研發，以提升整體產業競爭力。在國際拓銷上，經濟部特別選定AAPEX展為年度重點推廣平台，加碼投入資源，打造具國家隊氣勢的台灣館，邀請買主蒞臨台灣館與業者交流、舉辦產品發表會，另首次舉辦「Taiwan Night」活動，爭取我商在國際舞台曝光機會，積極協助業者爭取訂單。

「台灣精品館」本次首度進軍SEMA展，展示智慧充電、輔助駕駛、車聯網與遠端車隊管理等創新解決方案，彰顯台灣在智慧移動與車用電子領域的研發成果，獲國際媒體與產業專家高度肯定，全面提升台灣產業形象與國際能見度。