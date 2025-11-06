莊大立：機械業不能「二刀流」 要鎖定市場、專精品質

快訊

中央社／ 台北6日電

台灣機械工業同業公會理事長莊大立今天表示，台灣機械產業未來不能「二刀流」，要鎖定目標市場，專精布局產品，台灣機械產業多年具有深厚實力，產品品質佳，不過匯率和關稅仍是變數，台灣要持續專精於機械產品品質。

機械公會下午舉行80週年慶典禮，會前莊大立接受媒體採訪。他表示，全球機械產業競爭激烈，未來台灣機械業要鎖定目標市場，產品專精布局，「不必二刀流」，但人才正被半導體產業磁吸過去，「不奢望頂尖人才來機械業」，在擅長的領域發揮，持續運用人才找尋利基市場。

展望人工智慧（AI）應用對台灣機械業助益，莊大立表示，在邊緣端（Edge）可能相對有幫助，從應用來看，他分析，國防與航太市場應用穩定，展望未來新藍海，仍期待台商擴大布局印尼或越南等新興市場。

對於政府建言期待，莊大立指出，總統賴清德今年已經出席好幾場機械與工具機相關展會活動，在美國對等關稅議題上，總統就召見工會代表好幾次，期盼政府在申請專案上寬鬆一點。

對於核能重啟可能性，莊大立表示，「當然很期待」，不過機械產業用電量並不多。

莊大立指出，台灣機械產業多年具有深厚實力，產品品質佳，匯率和關稅仍是變數，韓國、中國大陸、日本等國關稅暫時比台灣較佳，且競爭國對手出貨量大、產品價格和匯率競爭力高，台灣不能在數量上做比較，要在產品品質持續專精，也期盼關稅盡早底定，匯率穩定緩貶緩升。

