士林持續起飛！不只輝達商機 捷運士林站TOD案要蓋20層大樓

台北捷運公司今赴議會報告士林站、劍潭站、劍南站TOD案，未來將作為旅館、商辦及商場使用，尤其輝達將落腳北士科，勢必帶動周邊發展。不過，議員指，商辦租金落在每坪每月最高2500元，僅看齊北市商辦的均價，缺乏地段及捷運站體內優勢，北捷回應，將重新評估研議。

北捷總經理黃清信說明，士林站TOD案興建地上20層、地下4層的大樓，以商場、旅館及停車空間為主，目前工程近95％，預計今年12月底完成使用執照，並配合工程進度在明年6月完成招商、明年年底商場營運，未來年產值估計可達1.8億元。

另外，劍潭站TOD案，則是地上16層、地下3層大樓，以辦公室、商場為主，當前進度約14％，預計117年竣工。劍南路站TOD案，為地上22層、地下2層大樓，空間同樣以辦公及商場，目前進度3％，預計118年竣工。北捷補充，商辦租金以北市市價預估，每坪每月2000元到2500元。

北市議員陳炳甫認為，商辦的租金，明明坐擁捷運正上方的優勢，卻仍以最普通的價格招租，應該要重新試算。議員汪志冰也說，距離完工還有一段時間，但應該主動出擊，針對潛在產業招手。

議員徐弘庭認為，北市已有不少商辦大樓，未來興建中的大樓也會有商辦空間，北捷有評估整體是否飽和？尤其租金初步定價落在2000元到2500元，是要和外面市場搶生意？對於招租率是否會過度樂觀。

議員簡舒培也問，TOD案營運後是否由北捷經營接手，即將完工的士林站，旅館是否已有開始招商？張志豪呼籲，劍潭站及劍南路站的TOD性質類似，在區隔上應該要有特色。

北捷表示，商辦租金會再評估研議。黃清信也說，三站的TOD案未來由北捷負責，而士林站TOD的旅館已確定招商完成，以避免空間不符業者的規畫又要重新調整。商場部分為開放空間，廠商進駐後裝修即可。

黃清信說，新的辦公空間都符合SDGS規格，屬於高水準商辦，再加上輝達落腳北士科，且距離興建中的環狀線僅幾站距離，周遭勢必會帶動加成效益。