jpp明年營運看佳 AI伺服器續為成長動能

機構件供應商經寶精密控股jpp-KY董事長鍾國松今天表示，11月業績會維持10月新高水準，預估第4季業績會比第3季成長，預期2026年營運會比今年佳，明年人工智慧（AI）伺服器應用出貨持續為成長動能。

jpp-KY今天舉行媒體交流會，鍾國松指出，除了AI伺服器機櫃外，其他通訊類機櫃、食品加工和設備應用成長也可期。

jpp-KY說明，AI伺服器電源機構件、伺服器機殼、機櫃等產品出貨持續暢旺，動能可延續到明年，掌握雲端與資料中心建置趨勢，主要客戶包括美系雲端服務供應商（CSP）以及台系電源系統方案供應商等。

展望第4季和明年營運，鍾國松指出，11月業績可維持10月新台幣3.86億元單月新高水準，預估第4季營運可較第3季佳，明年業績可較今年成長兩位數百分比。

展望明年資本支出，jpp-KY預估明年資本支出會較今年持續成長，預估明年資本支出可超過泰銖4億元，今年資本支出規模約泰銖4億元，櫃體產能可增加20%以上，沖壓產能可增加超過3成，櫃體訂單明年可增加超過20%。

產業人士評估，明年jpp-KY在AI伺服器相關業績可較今年成長超過25%。

jpp-KY說明，AI伺服器應用滲透至各產業領域，AI運算及雲端儲存的基礎建設，帶動全球主要伺服器品牌客戶持續擴產，帶動高階鈑金結構件需求攀升。jpp-KY積極布局高階AI伺服器產品線，涵蓋機櫃（Server Rack）、伺服器機殼（Server Case）、電源供應器機構件（Power Case）及水冷分歧管與CDU冷卻模組等，少量客製化製程及垂直整合的金屬結構件能力，切入多家全球級客戶專案。

在航太業務，鍾國松指出穩健復甦，jpp-KY在泰國工廠具備Nadcap航太製程認證，生產範圍涵蓋飛機駕駛艙航電機構件、座椅與艙內內裝機構件、零組件、機殼結構件。集團旗下位於歐洲的4家航太子公司（ADB、LUTEC、SPEM、Segnere）負責精密金屬加工與複合材料件製造。

鍾國松表示，目前航太整體供應鏈因引擎組裝問題尚未回到疫情前水準，第4季新併購的Segnere正重新整頓營運，集團按照客戶生產規劃及需求預期，計畫2年內恢復雙位數的成長目標。

觀察應用比重，jpp-KY說明，目前通訊類業績占比約6成多，航太類占比約2成多，通訊類其中近一半屬於AI伺服器相關應用，占整體業績比重約3成多。預期明年台系電源系統方案供應商在AI伺服器相關業績比重，有機會超過美系大廠。