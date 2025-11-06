地緣政治升溫 律師：仲裁協議可降低企業跨境風險

國際通商法律事務所執行合夥律師黃麗蓉指出，2025年企業爭端仍以地緣政治風險為主，包括供應鏈中斷、人工智慧應用、ESG議題及併購後整合等，仲裁協議已經成為企業降低跨境風險、維持交易穩定的重要機制。

由國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）與中華民國仲裁協會（CAA）聯合舉辦的「2025臺灣仲裁週：地緣政治與仲裁專題研討會」，5日與6日分別在台北與高雄登場。

國際通商法律事務所合夥律師湯東穎表示，企業因應貿易戰及地緣政治壓力而調整海外布局之際，地主國的政治風險是企業風險管理能力一大挑戰，但透過妥善設計投資架構，將海外投資納入適切的國際投資協定保障，可確保與地主國的投資爭端得以訴諸中立、專業及有效的國際仲裁，是企業避免非法干預、保障海外投資利益的關鍵策略。

黃麗蓉則說，隨著地緣政治緊張與供應鏈重組風險升溫，仲裁協議已成為企業降低跨境風險、維持交易穩定的重要機制。她引述國際通商法律事務所每年對全球爭端案件的分析指出，2025年企業爭端仍將以地緣政治風險為主，包括供應鏈中斷、人工智慧應用、ESG議題及併購後整合等。

黃麗蓉強調，企業應優先選擇仲裁作為主要爭端解決機制，並在爭議中保持商業思維，透過仲裁，企業可在政策變動、供應鏈中斷或市場波動下，保有可預期的程序和結果，降低法律與聲譽風險。

她也提醒，仲裁價值不僅在於爭端發生後的解決，更在於風險發生前的預防。企業應在契約設計階段即納入仲裁條款，明確規範仲裁地、適用法及程序，確保在跨境交易或海外投資中可迅速、有效地處理爭議。

黃麗蓉指出，企業面對貿易戰、地緣政治壓力與市場波動，若能提前透過仲裁條款進行制度設計，便能在海外投資與跨境交易中建立法律防線。仲裁不僅提供中立、專業的爭端解決平台，也有助於維持供應鏈與交易的穩定性。

她強調，唯有在契約與投資架構上提前布局，企業才能在高度不確定的國際環境中保持競爭力與穩定營運。