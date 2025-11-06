物流旺季、防止司機過勞 新北勞檢處倡議合理配送

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市勞工局提醒物流旺季應防止司機過勞。（AI示意）圖／新北市勞工局提供
11月迎來購物節、周年慶等大檔促銷活動，同時也導致物流司機配送工作量突然增加，新北勞工局6日提醒各大物流、宅配與倉儲業者，在促銷活動前應妥為規劃人力調度，確實遵守勞基法工時上限、休息時間及排假規定，避免配送人員因超時工作而發生過勞或職業災害，確保勞工健康與安全。

新北市勞檢處指出，物流業者為因應貨運量突增，常需要延長配送人員的工作時間，甚至有縮短休息時段的情形，但仍需注意，每日工作時間不得超過12小時、每月加班時數不得超過46小時，且為維護勞工健康及體力恢復，也應於每日工作中適當安排休息時間並依法給予例假休息，以防止過勞風險。

勞工局長陳瑞嘉表示，購物節期間固然是企業衝業績的旺季，但「快」不應以犧牲勞工健康為代價。呼籲業者務必遵守法令，善用彈性排班與分時派送等方式，平均分配人力與工時，避免司機為趕收送件而長時間駕駛；此外，也提醒消費者應理解物流延遲的合理性，大家一起營造安全、友善的勞動環境。

勞檢處強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

