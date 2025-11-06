遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

遠東SOGO台北三店周年慶將6日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，首日業績目標為13.2億元，適逢政府普發現金開始登記，民眾下個星期就能有實際的現金入袋，對今年達標相當有信心，全檔期目標預計達121億元。

SOGO表示，從開店到11點左右吸引近千人潮，到中午12點才消化完畢，估整天來客數可達3、4萬人。此外，今天超市開店人潮較去年多兩成，主要搶購箱購，海鮮，排第一位進入超市大約6點就到現場搶購。

黃晴雯表示，對今年第4季的消費市場有信心，希望經濟可以大爆發，最主要是政府已經開始進行普發萬元現金的登記，民眾下個星期就能有實際的現金入袋。針對這次的普發一萬活動，SOGO特別推出了超市和小家電的優惠，讓大家能夠放心購物，開心消費。

回顧以往經驗，像上次普發6000元，帶動業績成長21%，今年預計周年慶的銷售會更加亮眼，因為大家會在這個時間進行最聰明的消費，充分利用好機會。

此外，針對年底的促銷力道，黃晴雯表示，SOGO已經準備了充足的優惠方案，如果搭配聯名卡消費，能夠享受最高14%的回饋，另外還有樓層優惠，整體回饋可達20%。

對於出國潮影響，黃晴雯說，國內消費可以省去機票、住宿等費用，還能享受到同樣的折扣和良好的服務，比出國買更划算。

對於年底景氣，黃晴雯表示，今年的百貨業上半年表現雖稍顯冷淡，但預計下半年會有所回升。根據我們的數據，直到8月底，百貨零售業的表現與去年持平，顯示市場還存在觀望情緒。但隨著第4季的到來，消費者會進行聰明的消費，百貨業的銷售將會明顯增長。

至於電商競爭的問題，黃晴雯表示，百貨零售業者早已清楚意識到實體店和虛擬店各自有其運營模式和市場優勢。因此對於電商的發展不會感到擔心，反而相信這樣的競爭會促使百貨更加努力提升服務和產品。