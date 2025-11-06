深化山域救援專業合作 消防署舉辦2025年臺日雪霸山域研討會

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025年臺日雪霸山域研討會與會單位代表合照。圖／消防署提供
消防署5日於雪霸國家公園舉辦「2025年臺日雪霸山域研討會」，邀請長野縣警察本部、岐阜縣高山市消防本部等三位日本山域救援專家來臺，針對雪地山域救援模式與訓練方案進行專題交流與經驗分享。研討會為臺日雙方首次與日本警察機關進行山域救援議題的正式合作，象徵兩國在山域安全領域邁入新階段的合作里程碑。

消防署表示，臺灣與日本皆為多山島國，登山風氣盛行且山域事故頻仍，尤其在冬季積雪與低溫環境下，讓搜救行動難度與風險倍增。日本在雪地救援技術及系統化訓練上具有豐富經驗，長野縣與岐阜縣歷次山難應變所展現的精準指揮與高度專業，為臺灣消防與搜救團隊提供寶貴的學習典範，透過此次實務研討與意見交流，將深化雙方合作，共同強化山域安全能量。

研討會選在雪霸國家公園舉行別具意義，消防署指出，國家公園象徵人類對自然稀有性與不可回復性的深刻體認，同時也是自然保育與文明進步的體現。雪霸國家公園自民國81年設立以來，橫跨新竹、苗栗與臺中三地，擁有自760公尺至3,886公尺的高度落差，山川壯麗、生態豐富，是臺灣自然教育與登山活動的重要基地，也是山域救援行動最具挑戰的場域。

這次研討會以「讓山岳之美得以安全親近，讓救援之路更為專業高效」為目標，議程結合雪地山域救援模式與訓練方案，邀請日本專家分享實務經驗，透過雙方共同研擬未來合作方向，期使山域救援體系更臻完善。

消防署強調，未來將持續推動山域救援專業化與國際化，結合無人機應用、AI智慧派遣系統及跨區聯防機制，透過技術與知識交流，建立更安全、更智慧的山域搜救網絡。

消防署並特別感謝此行遠道而來的三位專家，以及雪霸國家公園管理處的協助支持，期盼透過本次研討會，臺日雙方能在「山域安全」、「環境保育」與「教育研究」三大面向開啟更緊密的合作契機，攜手讓保育與安全並行，為下一代守護可敬可親的壯麗山林。

日本山難搜救受理及派遣程序介紹。圖／消防署提供
日本山域救助專家示範背負患者姿勢及裝備器材介紹。圖／消防署提供
