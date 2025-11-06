華航首次在美添加 SAF 淨零碳目標再邁進一步

華航（2610）攜手全球最大永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 生產商 Neste，11 月起於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機航班添加 SAF。洛杉磯為華航在北美的重要航點，班次密集，此次擴大採購 SAF，依添加比 35% 計算，預計提供約 160 個航班，減碳量可達 12,200 噸。

華航積極與國際油商合作，考量 Neste 於洛杉磯已具備完善的 SAF 供應鏈及作業條件，選擇作為北美航點添加 SAF 的首站。2025 年華航 SAF 採購量已達總體用油規劃的 0.5%，符合階段性目標，並且已陸續在歐洲、美洲及亞洲主要區域推動落實。未來航班 SAF 添加比例，將依各區域法規及公司整體策略，採取彈性調整機制，以確保永續發展目標與營運效率兼顧，穩健推進減碳轉型，並與價值鏈夥伴攜手邁向淨零減碳目標。

Neste 成立於 1948 年，總部位於芬蘭，是全球領先的 SAF 和可再生柴油生產商，已在芬蘭、荷蘭鹿特丹及新加坡投資再生燃料設施，目前年產能達 150 萬噸，預計 2027 年將擴增至 220 萬噸。Neste 重視原料可追溯性，原料來源來自於廢食用油、動物脂肪，並積極開發新型原料與技術。

華航是首家新機飛渡及商用載客航班使用 SAF 的國籍航空，2024 年起攜手中國信託銀行等淨零領航企業，優先引進國際 SAF 管理模式推出「SAF 企業客戶合作方案」；今年和台灣中油公司及台塑石化公司共同推動 SAF 在台灣實際應用，為台灣中油公司首批 SAF 應用最大採購者，同時也與台塑石化公司簽署三年 SAF MOU，採購台灣自製且符合 ISCC CORSIA 國際認證的 SAF，促進我國航空業能源轉型，並協助企業降低其商務差旅或商品運輸之碳排放，從而實現減碳目標。

未來，華航將依據全球 SAF 技術發展趨勢及政策推動方向，持續擴大採購規模，深化與產業供應及價值鏈夥伴的策略合作，穩健達成短中長期 SAF 使用目標，實現航空及相關價值鏈產業 2050 年淨零轉型的永續發展目標。