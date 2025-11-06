台灣鋼鐵業因陸減產復甦？台經院：若陸調控其它產業 有助我傳產

展望2026年兩岸經濟趨勢，台灣經濟研究院張建一認為，大陸政府在今年中宣布多項減產政策，對國際原物料及鋼鐵市場產生影響，國際報價開始止跌回穩；台灣鋼鐵業競爭壓力會稍微舒緩一些，整體台灣鋼鐵業2026年會稍微好轉。若大陸能在其他生產過剩產業持續調控，對台灣非資通訊產業的內外銷都將產生正面助益。

此外張健一認為，大陸憑藉放鬆稀土管制、跟美國購買大豆，讓美國總統川普放軟姿態，接下來美中的貿易戰可能不會進一步擴大，美中回到原點。

張建一在台經院舉行的「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」中指出，未來全世界大概會畫分成3個圈圈，美國1個圈圈、大陸1個圈圈，以及「非美非中圈」，但是3個圈圈事實上還是會有交集，台商要掌握這樣的機會，就必須比以往更加靈活。

不過張建一語重心長地說，「大家不要對美國對等關稅被最高法院取消而有所鬆懈，因為地緣政治真的變化非常的多，人生在世，什麼事都可以看到。」

台灣經濟研究院董事長吳中書表示，面對2026年全球經濟的新趨勢，地緣政治風險、貿易保護主義，以科技革命仍將交錯影響世界經濟。但我們應該深信不只看到挑戰，更要看到轉型升級創新的氣息。唯有在不確定中保持清晰的思維，在變化中展現行動力，台灣才能持續在國際舞台上發揮關鍵的影響力。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德提到，大陸在這次貿易戰因為稀土打出漂亮一仗，儘管美國財政部長貝森特嗆大陸稀土威脅美國，最多只剩2年時間，「但美國前總統拜登也說要擺脫大陸稀土依賴，但4年過去了還是沒有擺脫對大陸依賴。」

孫德明認為，大陸目前全心全力要處理5大內捲產業：電動車、太陽能、電池、鋼鐵、家電，尤其太陽能和鋼鐵產能過剩。至於家電仍有發展機會，他觀察到，大陸家電經過30年整合，格局已經形成，利潤率達到9%，且品質已不輸日韓，尤其大陸家電市場海內外都已各半，現在消費者只需要「堪用」就好，像是電視，因為技術進步太快，現在買的、3年後就落伍了。

對於美國總統川普表示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片，不會賣給大陸。台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國把輝達晶片這個籌碼掌握在手中，也就是在下輪談判時，美國能把這個籌碼有效運作到最極限，所以未來輝達晶片賣到大陸還是會有機會，只不過可能還是需要一段時間。

劉佩真還提到，所以可以看到美中方的談判都還是稍微有保留，「美國的底線當然不會把最先進的晶片賣給大陸，另外還要掌控技術不要外流，不讓大陸進入先進製程。」