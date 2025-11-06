鄉林建設「新松町新城計畫」年整合19個都更案 賴正鎰曝10年願景

鄉林建設（5531）大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰6日宣布，短短一年內已整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，占比新松町計畫的16％，總銷約2006億元。

賴正鎰表示，知道地主等都更等太久了，將加快整合，維持每年2至4個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，而原先預期15年的新松町都更計畫，因進度超前，預期最快10年內就可以完成整合11萬坪土地、預估總銷1.4兆元。

19個都更案中，又以「吉林四案」基地最大，面積約1360坪，賴正鎰表示，該案7個多月就將全街廓整合完畢，很不容易，目前已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。

另，「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。至於首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到五樓。

談到為何都更整合推進速度可以如此快，賴正鎰說，周邊地主已經看到「鄉林中山賦」已經蓋起來，且房價表現還不錯，不僅即將有新房子，且為地主保值又加值，自然能讓更多地主積極加入都更，整合能量才能像是搭上火箭般的加速前進，不僅可以讓參與都更的地主不需要再等太久，也可達到催促更多地主加入新松町計畫的具體效果。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前兩年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，預期10年內就可以完成11萬坪的都更整合，而中山區將在「新松町」的帶動下，逐步形成北市最大純住宅聚落，並成為台北市都更史上最具代表性的案例之一。

賴正鎰表示，「新松町計畫」希望打造一個可以代代傳承的優質家園。接下來，每一年大家都能見證新的街廓翻轉及一個純住宅核心的誕生，今天這個數字上的突破，既是讓台北人真正看見藍圖化為現實，也是一個翻轉街廓樣貌、重塑城市質感的里程碑。

他強調，新松町新城計畫絕對不同於市區傳統商住混合開發，「新松町」以純住宅為核心，明確劃清與既有建築型態的差異。今年更率先響應台北市府推動的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率入法」的概念融入規劃設計，打造陽台、屋頂等立體綠化設施，讓建築猶如一棵大樹，成為城市降溫與減碳的助力。