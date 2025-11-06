鄉林「新松町計畫」進度超前 賴正鎰：一年整合19案

鄉林建設董事長賴正鎰今天在「新松町新城計畫」公開周年記者會指出，鄉林一年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16％，總銷約2006億元。進行的19個都更案，以「吉林四案」基地最大，鄉林全心投入，花七個多月就將全街廓整合完畢，面積約1360坪。

賴正鎰表示，將維持每年2至4個案的送件節奏，完成11萬坪、總銷1.4兆元的新松町都更計畫，讓中山區加快華麗轉身，成就台北最美純住宅區。

鄉林同步揭露「吉林四案」平面設計藍圖與3D動畫影片，「吉林四案」就在「鄉林中山賦」旁的另個街廓，兩個社區彼此之間各退縮4米的獎勵開放空間，加上兩側人行道各4米，及原有巷道8米，就有24米棟距，而原本8米巷弄同步將轉型為行人徒步區。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前兩年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可推進至三期、四期規劃。

他強調，新松町新城計畫絕對不同於市區傳統商住混合開發，「新松町」以純住宅為核心，明確劃清與既有建築型態的差異。今年更率先響應台北市府推動的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率入法」的概念融入規劃設計，打造陽台、屋頂等立體綠化設施，讓建築猶如一棵大樹，成為城市降溫與減碳的助力。

為了要求建築師創新設計，賴正鎰還找了兩位外籍建築師與鄉林的設計團隊同步進行規劃設計。

鄉林還要在一樓獎勵開放空間推動「色彩計畫」，廣植觀賞性樹種，像是2、3月先後有「櫻花及黃花風鈴木」盛開；進入3、四4月的春季則有「流蘇花」綻放；10月可賞「秋楓」；11、12月「無患子」樹葉全部變黃的季節性變化，欣賞到一年四季不同樹種呈現的豐富顏色轉換，而退縮區設置座椅、街頭造景及藝術雕塑。

賴正鎰強調，在規劃階段便融入美術館、博物館及畫廊等藝文展覽空間，同時計畫引入星巴克、誠品或蔦屋書店、高端診所、麵包店、時尚精品店、超市、藥妝店等高質感生活配套。