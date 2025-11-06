北市電梯補助再升級 補助分期減壓力、電梯節能更省電

台北市2023年推出都更第5箭「電梯加碼辦」政策，大幅提高補助金額，但為了減輕民眾自籌全額費用的壓力，都更處6日宣布電梯補助再升級，將提供分期領取補助款的新措施，減輕民眾財務壓力；同時為符合2050年淨零排放發展趨勢，也希望藉由補助方式鼓勵老公寓增設具備變頻（VVVF）控制、省電休眠或智慧化控制等節能系統之電梯，確保新增設電梯兼顧能源效率與永續環保。補助作業規範已於2025年10月31日修正公布，並將於11月10日生效，歡迎符合申請條件之公寓社區踴躍申請！

隨著高齡化時代來臨，多數居住在無電梯公寓的長者，日常生活上下樓梯真是舉步維艱，為鼓勵台北市老公寓增設電梯，2023年推出都更第5箭「電梯加碼辦」政策，將補助金額提高至300萬元，推出2年半以來累積申請案已達78件，深獲好評。但完成增設電梯前，民眾需要先自籌全額費用支付廠商，待完工取得電梯使用許可後，才可以向都更處一次請領全部補助款，財務壓力著實不小，民眾的心聲，北市府都有聽到。都更處說明，截至10月底，今年度已受理50件申請案，廣受民眾肯定。

這次修法後增訂「分期請領補助款」措施，申請案獲核准補助後3個月內，民眾可以先提供已支付廠商費用的單據及發票向都更處請領上限50%之補助款，完工取得電梯使用許可後，再請領剩餘之補助款，或一次請領全部之補助款，兩種方式供民眾選擇。

依法規從新從優原則，預期可協助已獲核准案件（約25件）得先向都更處申請撥款，有效降低民眾財務負擔，期望將有更多社區受惠此一舉措，讓更多長者及行動不便者享有便利安全的垂直通行環境。另一方面，現行市售電梯多已將變頻（VVVF）控制、省電休眠或智慧化控制等節能系統納入標準配備，修法目的也是為使補助規定更貼近市場實際情形。

都更處提醒，為協助市民朋友能順利申請相關補助，如不知該從何著手，可隨時洽詢都更處（02-2781-5696轉3146或3149），即可提供現場可行性勘查、補助法令說明等諮詢服務。此外，也可透過都更處官網「熱門查詢」申請專區下載資料，或上《台北都更解壓說》Facebook粉絲專頁瀏覽最新資訊。