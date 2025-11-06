一年整合2千名地主、1.8萬坪土地 賴正鎰：新松町都更像搭上火箭

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰今天指出，鄉林「新松町計畫」推進速度像搭上火箭，短短一年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16％，總銷約2006億元。

賴正鎰表示，都更整合推進速度可以如此之快，主要是周邊地主已經看到「鄉林中山賦」已經蓋起來，且房價表現還不錯，不僅即將有新房子，且為地主保值又加值，自然能讓更多地主積極加入都更，整合能量才能像是搭上火箭般的加速前進，不僅可以讓參與都更的地主不需要再等太久，也可達到催促更多地主加入新松町計畫的具體效果。

他表示，鄉林知道地主等都更太久了，將加快整合，維持每年2至4個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，鄉林會努力完成11萬坪、總銷1.4兆元的新松町都更計畫，讓中山區加快華麗轉身，成就台北最美純住宅區。

新松町整合地圖。圖／鄉林提供

賴正鎰今天並公開最新完成設計圖「吉林四案」3D動畫，率先導入北市府今年七月底新修正實施的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法的立體綠化思維納入設計，在陽台增設綠化植栽設施，讓台北市中心首次出現定位清晰的純住宅聚落，不僅2D平面街道綠美化，更兼具3D立體垂直綠化，將翻開中山區生活新篇章。

他強調，與去年公開計畫藍圖的不同，今年的宣布重點是「落實成果」，進行的19個都更案，又以「吉林四案」基地最大，鄉林全心投入，花七個多月就將全街廓整合完畢，面積約1360坪。

賴正鎰表示，首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到五樓；「吉林四案」已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。

新松町新街廓示意圖。圖／鄉林提供

「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。

繼「鄉林中山賦」之後，四個跑最快的都更整合土地3600坪，總銷約350億元。其餘的14案的都更同意比例也都超過五、六成，預計明年上半年可陸續通過都更事業計畫門檻，準備送都市更新委員會審查。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前兩年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，中山區將在「新松町」的帶動下，逐步形成北市最大純住宅聚落，並成為台北市都更史上最具代表性的案例之一。