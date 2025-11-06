聚界沙國 FII9 高峰會 核融合教育串連中東能源新格局

聚界潔能公司6日表示，第九屆「Future Investment Initiative（FII）」全球高峰會於沙烏地阿拉伯利雅德盛大舉行，聚界潔能受邀出席為唯一台裔美國科技公司，展現台灣在深科技與教育創新領域的潛能。

活動吸引超過1.2萬位與會者、750家企業以及250 場論壇，聚焦人工智慧（AI）、能源轉型與能源代幣化（Energy Tokenization）等主題，象徵能源、科技與金融正在形成新的全球典範。美商

所謂「能源代幣化」，就是讓能源能以數位方式被量化、追蹤與交易。未來核融合若能穩定產能，每單位產出的乾淨都可以被視為一種可流通的數位資產。這代表能源不再只是發電廠的產品，而能透過區塊鏈和金融科技進入國際市場，形成全新的能源價值鏈。

核融合結合代幣化的概念，讓能源與金融體系打通，吸引資本投入，也能推動更透明、更永續的能源流通模式。

然而，在核融合技術能有效商轉之前，全球核融合人才培育及產業鏈結合至關重要。這次，聚界潔能董事長暨美商中經合創辦人劉宇環在峰會中以「核融合教育生態圈」為主軸，推動跨域合作與長期人才培育的全球藍圖。

他與沙烏地王室成員Prince Al Sauad會談，王子長年關注並倡導沙烏地的能源轉型與核能發展政策，致力於讓中東從傳統石油經濟邁向新一代能源時代。雙方就如何以教育與技術作為橋樑，結合沙烏地「2030 願景」與台灣在製造、AI 與教育科技領域的優勢進行深入交流。

劉宇環指出，核融合不只是科技的突破，更是產業與教育的交匯點，台灣具備完整的製造能量與創新教育基礎，有機會在全球能源轉型中扮演示範角色。

聚界潔能同時受邀參加由沙烏地主權基金（Public Investment Fund）執行長主持的私人晚宴。PIF 為沙烏地推動「2030 願景」的核心引擎，掌管超過 9,000 億美元資產，致力於投資新能源、AI 與深科技領域。晚宴僅邀集全球少數能源與創新領袖出席，包括比亞迪（BYD）董事長王雪莉（Stella Wang）等產業代表。席間，各方針對 AI 與能源代幣化（Energy Tokenization）如何重塑全球資本市場與能源價值鏈進行深入討論，也探討核融合培育人才教育的重要性和急迫性。

劉宇環表示：「能在 FII 跟全球能源和資本市場的領袖同台，對台灣的科技發展是一種肯定。核融合不只是實驗室裡的技術，而是應把教育、產業和創新連結在一起。透過聚界潔能研創的核融合教育系統，我們希望從教育出發，讓更多人了解這項技術的可能，也讓台灣在全球能源轉型中有自己的聲音和角色。」

目前台灣的能源政策長期以保守路線為主，對核能與核融合的討論相對謹慎。然而在全球能源轉型與減碳趨勢加速下，台灣若能以教育與技術作為起點，積極參與核融合與新型能源的國際合作，這不只能強化產業鏈自主性，更能立足在亞太能源創新的戰略地位。