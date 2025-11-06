快訊

不等了！北台6個百億案年底登場 專家預測價格

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
年底指標案示意圖／住展雜誌提供
年底指標案示意圖／住展雜誌提供

2025年進入尾聲，房市未見轉機，不過住展雜誌彙整北台灣預期11月、12月推出個案，有6案破百億，包括中和水岸宅「左岸明珠」、永和都更案「漢皇River Sky」、板橋江翠北側「日安PRK」、新店央北「華固譽誠」、泰山塭仔圳重劃區「百達莊園」，以及桃園大有生活圈「安曼莊園」。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，除了有些案子是延推成本趨高，不得不推，也有盤算在區域新案稀缺、建商擁品牌優勢、地段健全，以及話題性等條件，有利於逆勢中的個案表現，因此按照規畫好的時程上場。

這些指標案中以樓梯響許久的水岸宅「左岸明珠」量體最大，基地面積達4000坪，數百戶的戶數規劃，案量估來到300億元，住辦產品兼具，大小宅都有，期望以多元性吸引不同客群。

另外「漢皇River Sky」、「華固譽誠」與「安曼莊園」，有機會在價碼上走高。漢皇River Sky挾大陳單元都更案名氣，規劃36層高樓層與水岸景觀訴求，在高價區永和區門牌已見單價百萬宅現況，預期此案價格將有一定氣勢。

與永和區同為蛋黃新北第一環的新店區，高價建商品牌華固建設在高檔地段央北重劃區推案，亦被看好將讓新店區的單價百萬宅再現生力軍，更有創價的可能性。

至於在桃園大有新光三越原址推出的「安曼莊園」，在區域新案不多，又有話題討論度的優勢下，加上規劃坪數不大，符合市場主流，銷售前期已傳佳績，價格上也為當地高水位。

「百達莊園」與「日安PARK」於熱門的塭仔圳重劃區、江翠北側AB區地帶公開，近期當地指標新案少，有稀有獨特性，加上兩建商的產品定位常以首購、預算不高的族群為主，均可望受到青睞與關注，建商勇敢開案自有盤算。

陳炳辰指出，目前依然有台北市松山區、南港區與新北市林口區、三重區，以及桃園市中壢區、龜山區，和新竹地區的東區、新豐鄉，與基隆市中山區的指標案遲遲不見亮相動作，建商謹慎氛圍未解。

值得注意的是，若大案如期登場，或是其他準備多時的亮點案不再遲疑進場，則可能推升北台灣全年推案量低空飛過兆元，在年底的供給面上拉尾盤，只是買氣並未明顯好轉，供需背離，難以短期完銷去化還是得有心理準備。

北台年底指標案 資料來源／住展雜誌
北台年底指標案 資料來源／住展雜誌

建商 重劃區 華固

