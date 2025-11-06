建商拉尾盤！北台灣6大指標案登場 全年推案量有望達兆元

進入2025年尾聲，房市未見轉機，不過住展雜誌彙整北台灣預期11、12月推出的住宅類破百億元指標案，6案有望問世，包括新北市中和區水岸宅「左岸明珠」、永和區知名都更案「漢皇River Sky」、板橋區江翠北側重劃區「日安PARK」、新店區央北重劃區「華固譽誠」、泰山區塭仔圳重劃區「百達莊園」，以及桃園市大有生活圈「安曼莊園」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，以眼下情勢來說，預推狀態看來還算精彩，究其原由除了仍有案子是延推成本趨高而不得不推的苦衷，但也有盤算在區域新案稀缺、建商擁品牌優勢、地段健全，以及話題性等條件，有利於逆勢中的個案表現，遂按照規畫好的時程上場。

這些指標案中以已聞樓梯響許久的「左岸明珠」量體為大，基地面積達4000坪，數百戶的戶數規劃，案量估來到300億元，住辦產品兼具，大小宅都有，期望以多元性吸引不同客群。

其餘案又可觀察「漢皇River Sky」、「華固譽誠」與「安曼莊園」，有機會在價碼上走高，「漢皇River Sky」挾大陳單元都更案名氣，規劃36層高樓層與水岸景觀訴求，在高價區永和區門牌已見單價百萬宅現況，預期此案價格將有一定氣勢。

與永和區同為蛋黃新北第一環的新店區，高價建商品牌華固建設在高檔地段央北重劃區推案，亦被看好將讓新店區的單價百萬宅再現生力軍，更有創價的可能性。

至於也享高知名度的桃園大有新光三越原址推出的「安曼莊園」，在區域新案不多，又有話題討論度的優勢下，輔以規劃坪數不大，符合市場主流，銷售前期已傳佳績，價格上也為當地高水位。

而「百達莊園」與「日安PARK」於熱門的塭仔圳重劃區、江翠北側AB區地帶公開，惟近期當地指標新案少，有其稀有獨特性，加上兩建商的產品定位常以首購、預算不高的族群為主，均可望受到青睞與關注，建商勇敢開案自有盤算。

陳炳辰指出，如今依然有台北市松山區、南港區與新北市林口區、三重區，以及桃園市中壢區、龜山區，和新竹地區的東區、新豐鄉，與基隆市中山區的指標案遲遲不見亮相動作，建商謹慎氛圍未解。