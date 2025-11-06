上市上櫃企業10月永續聲量與好評影響力TOP 101

ESG不再只是公司官網的一句標語，而是會被大眾直接看見、感受，甚至留言評論的行動戰場。《網路溫度計 DailyView》每個月初定期推出企業永續排行調查，本次以2025年10月31日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心公布的市值前50大上市、上櫃公司為依據，並透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計2025年10月1日至10月31日期間的網路聲量與好評影響力，觀察企業將永續理念落實在行動上的表現。10月榜單出爐，你支持的企業這次上榜了嗎？

上市NO.1 台積電

翻攝FB／台積電•愛•行動

翻攝FB／台積電•愛•行動

上個月位居第二的台積電，10月強勢回到上市永續榜冠軍位置。長年在環境、社會與人才培育面向持續深耕的台積電，本月討論熱點不只來自政策面布局，更有一波結合生態保育與社群互動的「甜蜜」話題。在社群端，台積電10月10日以「限量蜂蜜抽獎」成功吸引關注，並分享團隊在翡翠水庫水源保護區認養本土東方蜂、參與復育並見證蜂群恢復的過程，近期更有了第一批蜂蜜成果。貼文同時邀請網友留言寫下想對地球說的一句話，底下湧入溫暖留言，包括「地球，謝謝你孕育萬物的美麗與生命，願世人對你溫柔，讓綠意與海洋都能永續呼吸」、「謝謝地球提供美好的土地讓我們得以生活」，讓復育成果與永續理念透過一罐蜂蜜進入更多人的視野與討論中。

同時，台積電在地方與人才培育上的深耕也持續擴大效應。屏東縣長周春米10月9日特別在社群發文感謝台積電慈善基金會已連續三年攜手舉辦徵才與校園職涯探索，集結超過60家企業、釋出900個職缺，陪伴青年了解產業、找方向、找工作。這篇貼文迅速獲得上千人按讚回應，不難看出地方對產業進駐與人才發展的期待。隨著屏東科學園區加速推進，台積電的投入正讓更多南部青年看到「回家也能進半導體、留鄉也能有舞台」的可能。另外，第九屆「台積電青年築夢計畫」支持3位熱愛咖啡、關注永續的師大學生開發可食用餅乾杯，從手搖飲文化切入減塑議題。團隊堅持不添加化學成分，經過多次試驗調整配方，打造能盛裝飲品的食用杯款，在年輕世代引起迴響。

上市NO.2 遠傳

今年7月，遠傳因宣布將自2026年起停止提供免費紙本帳單，聲量一度衝上永續榜首。10月1日，遠傳正式公布細節：75歲以下仍需紙本帳單的用戶，明年起每期將收取10元工本費，75歲以上長者與弱勢族群免收。遠傳說明，紙本帳單工本費與印製與寄送成本相當，但這筆費用不會用於攤銷成本，將全數投入「環境保育基金」協助環境行動。公司強調，此舉目的是推動無紙化，而非補貼營運支出。遠傳同步公布目前已有九成用戶改採數位帳單，相當於節省29.3座台北101的紙張、減少1,131公噸碳排，並搭配環保SIM卡與門市無紙流程持續落實永續。

政策細節曝光後，網路上出現正反聲音。有網友直言「這件事不是單純的10元，而是關於用戶權益與未來趨勢的警示」，也有人留言「一句環保就要向百姓收錢」，反映部分用戶的疑慮與生活壓力感受。消費者保護團體也提出質疑，認為若真心推廣環保，應以「獎勵電子帳單」方式鼓勵用戶，而非對偏好紙本的消費者加收費用。他們指出，企業在減紙後本就節省成本，如今卻向使用者收取工本費，恐被視為「變相漲價」。外界也討論，這類定型化契約雖常見，但未來在公平性上是否會引發法律爭議，仍值得觀察。遠傳率先拍板政策，成效、爭議與公平性如何取得平衡，將是市場與社會持續關注的焦點。

上市NO.3 台塑

翻攝FB／台塑便利家

翻攝FB／台塑便利家

作為10月上市永續榜第三名，高聲量主因來自於旗下「台塑新智能」宣布國產化電動商用車電池有新進展，電池從電芯到模組都在台灣彰濱廠生產，中華汽車也將率先導入，支持物流車與大巴未來全面電動化。台塑新智能表示，這項電池已通過安全與耐震測試，能在快充環境保持穩定，並展示包含資料中心專用電池與儲能設備等多款能源解決方案。同時也宣布將朝美國市場布局，展現台灣在電動化與新能源領域的研發與量產能力，為國內淨零轉型與運輸減碳提供新助力。

除了電動車電池布局之外，台塑10月另一項引發網路關注的永續行動，來自台塑集團旗下子公司「台塑生醫」事業品牌「台塑便利家」推動的環保補充站計畫。近年台塑便利家在街邊與超商型據點設置洗碗精、洗衣精智慧補充站，以自備容器填裝方式減少一次性塑膠。本月進一步擴大「綠色生活圈」試點，開放民眾申請在家門口或社區角落安裝補充站，空間需求約一坪，並提供租金減免方案，提升參與意願。補充站支援LINE Pay、銅板價即可使用，彰化當地消費者分享實際體驗，「這個洗衣精補充站真的超讚！旁邊的洗碗精也很好用」，顯示這種補充方式已開始被民眾採用並融入日常生活，進而成為台塑本月永續聲量亮點之一。

上市NO.4 中華電信

本次位居上市永續榜第四名的中華電信，以「科技向善」與「數位共融」相關行動引發討論。中華電信的「馨心學堂」今年在南投竹山延正社區完成最後一站課程，用簡單的數位教學和志工陪伴，帶長輩體驗AI創作和各種實用App。課程也由身障講師擔任「星星講師」，創造不同世代、不同族群一起學習的環境。中華電信說，這是全台第一個為長輩設計的數位學習計畫，今年一共開了17個App 課程，深受地方政府與社區支持，明年還會走進桃竹苗與宜花東六縣市，讓更多長輩和偏鄉居民有機會學科技。

教育永續方面，中華電信屏東營運處捐贈AR/VR設備給恆春國小，幫助老師製作沉浸式教材，並在校園推動ESG數位課程，希望縮小城鄉差距、提升孩子的學習動力。在南部也有科技結合保育的案例，中華電信臺南營運處與黑面琵鷺保育學會合作，在頂山國小成立「AI科技復育生態教育中心」，用AI影像、鳥鳴辨識、水質監測和電子圍籬等技術，守護黑面琵鷺棲地，同時開放互動課程，讓孩子和社區民眾知道科技也能保護生態。不論是讓阿公阿嬤玩AI，或是讓偏鄉孩子接觸VR、用科技守護黑面琵鷺，中華電信本月的永續焦點很一致：把科技帶到更需要的地方，而不是只停在大城市。

上市NO.5 鴻海

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

鴻海拿下本月上市永續榜第五名，討論熱點集中在災後援助與綠色科技佈局兩大面向，一邊即時響應花蓮風災，一邊加速AI與再生能源整合步伐，均引發網路討論。針對花蓮受災情況，鴻海推出三大支持方案：

一、員工及直系親屬設籍花蓮者：可申請最多5天有薪返鄉救災／復建假，並開放同仁組志工團以有薪公假協助重建。

二、企業端攜手夏普：捐出冰箱、洗衣機、電視等逾千台家電，總值約1,700萬元，協助受災居民恢復生活。

三、鴻海教育基金會補助311位受災學生：每人1萬元，用於添購學用品。整體援助金額達2,000萬元，顯示企業在面對大型災害時能快速行動並支援在地居民。

在長期永續方向上，鴻海10月月宣布將與輝達合作，在高雄導入新的電力系統，打造AI工廠示範基地。這座基地未來將用來支援AI伺服器、資料中心運作，並結合再生能源，代表鴻海在發展AI的同時，也把節能與綠電納入布局。同時，鴻海高層也出席玉山金控發起的「人才培育與科技應用」永續倡議活動，支持政府推動的數位與綠色轉型，強調會持續投入綠能人才培訓與科技應用。21日獲頒「2025第八屆網路口碑之星」ESG永續發展領域「科技、電子及工業主題」的策略卓越獎，由永續推動辦公室經理黃奕誠代表領獎，分享「ESG的努力是大家一點一滴積累的；一個人走得快，一群人走得遠。對鴻海而言，永續不僅是企業責任，更是推動科技創新與產業升級的核心動力。」鴻海是全台第一家發布《供應商責任報告書》的企業，並持續提升供應鏈透明度，目前與全球超過7,000家合作夥伴推動責任治理。今年鴻海在員工培訓與綠電使用上也提出具體成果，包括累計超過4,615萬小時的員工訓練時數、綠電使用率達67.38％，顯示公司在人才發展與節能減碳上同步投入。

上櫃NO.1 全家

翻攝FB／全家在這里

翻攝FB／全家在這里

全家再度拿下上櫃永續榜冠軍，靠一場「把垃圾話變展品」的免費展覽，成功把永續變得有梗又接地氣。全家與RE-THINK合作，在10月1日至10月12日舉辦「這還好吧！？生活觀察環境展」，把日常最常出現的藉口如「趁雙十一撿便宜？買很多也還好吧！？」、「把垃圾留在YouBike籃子還好吧！？就沒地方丟啊」、「邊走路邊抽菸又不會怎樣！」直接做成展品，讓民眾在好笑之餘也被戳中痛點，看見那些「以為沒差」的習慣其實會累積成環境負擔。展場材料也呼應永續精神，包括以全家牛奶空瓶再製的展牆，以及向社群募集、由民眾從街頭、YouBike籃子、淨灘現場蒐集而來的17,100支菸蒂與發票做成展件，展期後還能再回收處理。

展覽開幕後引發網友熱烈討論，有人笑稱「我超愛說還好…好有意義的展覽」，也有家長留言「推薦爸媽帶小朋友來，真的會帶回反思」。除了展覽互動，全家也在門市同步強化永續體驗，例如補充站、重複使用商品與一眼能識別的綠色選購提示，讓消費者更容易辨識友善環境的商品，讓永續不只是展覽議題，而是能在日常生活中自然養成的習慣。

上櫃NO.2 群聯電子

群聯電子本次在永續聲量中表現亮眼，網路好感度更位居上櫃公司之冠（好評影響力4.083），討論熱度與支持度同步走高。10月8日是其中一個聲量高峰，群聯在「TIE台灣創新技術博覽會」推出自家邊緣AI平台aiDAPTIV+，主打讓裝置端跑AI更快、成本更低。官方強調效能可提升10倍、成本只要原本的十分之一，還能協助企業快速導入生成式AI，這項更快、更省、並能把AI運算留在企業本地端處理，不必全靠雲端的技術策略，也讓群聯在當前的全球AI技術競逐中受到科技圈關注。

第二波討論則出現在10月30日，經濟部公布「IC設計攻頂補助計畫」，群聯名列補助名單之一。這波計畫核定8.4億元、預估帶動981億元產值，被視為政府加速半導體國產化與AI產業升級的重要動作。群聯也對外表示，未來會持續加大在AI技術、供應鏈與人才培育的投入，讓研發與永續發展一路並行。

上櫃NO.3 環球晶

10月的永續討論中，環球晶特別受到矚目，不只進入上櫃永續榜前三名，在上櫃企業中還以好評影響力3.943名列第二名。這家台灣半導體大廠、全球第三大矽晶圓供應商，10月正式在義大利諾瓦拉（Novara）啟用全新的12吋晶圓廠FAB300，外界視為歐洲最先進的矽晶圓生產基地之一。這座新廠導入自動化設備，未來會負責生產先進邏輯、記憶體、功率元件與感測晶圓，鎖定歐洲半導體供應鏈的重要需求。董事長徐秀蘭也提到，FAB300不只是一座工廠，而是象徵創新、永續與國際合作，能讓團隊更接近客戶，並一起開發下一代技術。

外交部也在社群同步分享這項消息，強調台灣與歐洲深化科技合作、打造更安全供應鏈的意義。貼文吸引上千名網友按讚與留言關注，有人留言稱讚「台灣是地球上最友善的國際夥伴」，也有人感謝促成合作的人士「幫忙談下來的人你們超棒」。整體討論圍繞台廠海外布局與供應鏈韌性，在半導體產業與政策脈絡下，讓環球晶本月永續聲量備受關注。

上櫃NO.4 中美晶

10月永續版圖中，能源議題持續升溫，中美晶集團則把目光放在台灣的「綠電」長線市場。旗下售電子公司續興與艾克爾國際、艾克爾先進科技在10月2日完成10年期綠電採購簽約，預計自2026年起供應約7.8億度太陽光電，估計可協助減少約38萬噸碳排。這樁長約，不只是企業導入綠電的合作案，也象徵製造業對長期再生能源需求的加速與成熟。

中美晶透過續升、續興布局綠電開發、售電、儲能到節能服務，試圖搭建一套「從發電到用電」的再生能源完整生態。董事長徐秀蘭表示，持續深耕綠能讓續興規模逐步擴大，能提供更彈性的綠電方案、協助企業達成減碳與永續目標，同時鞏固集團在台灣再生能源產業的定位。

上櫃NO.5 寶雅

翻攝FB／POYA 寶雅

翻攝FB／POYA 寶雅

寶雅本月躍上上櫃永續榜第五名，澎湖北辰店於10月開幕，吸引不少網友注意。澎湖北辰店把整體空間打造成海洋風格，店內有大面積藍色設計和海龜元素，希望用「走進店裡就想到大海」的方式提醒大家關心海洋。現場也規劃了海洋友善專區，放上像是海洋友善防曬等商品，鼓勵旅客來澎湖不只玩得開心，也能一起保護海洋環境。在營運成績上，寶雅第三季稅後淨利約8億元，前三季累計獲利突破兩個股本，在擴大通路布局的同時，也持續把ESG概念帶入消費場景。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月1日至2025年10月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

