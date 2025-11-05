樂維牙醫以「專業數位微創」重新定義國民口腔健康標準

台灣於2025年正式邁入超高齡社會，高齡人口對全口重建、植牙的需求暴增。剛進駐台中市南區的樂維牙醫，以「專業數位微創」重新定義國民口腔健康標準，期望從台中出發，並成為全台社區的用牙好夥伴，創造商機也爭取市場認同。

面對市場上琳瑯滿目的植牙資訊，許多患者因資訊不足、缺乏完整的術前評估與專業諮詢，而感到無所適從，甚至可能做出影響長期用牙健康的選擇。這不僅讓植牙變成短暫的「修復」，而非長期的「重建」，也嚴重威脅高齡化社會的國民健康品質。有鑑於此，以「讓自信成為生活品味」為品牌理念的LIVÉA樂維牙醫，主打「舒眠植牙技術 × 專業數位評估 × 國際級諮詢服務」，並以全齡牙科照護為核心，為患者打造安心、舒心且具生活感的全新看牙體驗。

樂維牙醫由院長陳宥丞與執行長魏瑋萱共同創辦，整體空間以溫潤木質調與自然採光設計，體現品牌「溫暖、安心、生活感」核心精神。診療團隊主打全齡牙科照護，涵蓋舒眠植牙、親子家庭牙醫與全口重建等領域，致力於讓「看牙」成為一段舒心的生活體驗。

陳宥丞出身牙醫三代家庭，從小耳濡目染行醫傳承與人文關懷。他強調，樂維牙醫的差異化理念：「我來自牙醫三代家庭，深知專業與溫暖的傳承重要性。面對2025年超高齡社會的挑戰，我希望能突破傳統，重新定義高齡者的看牙體驗。」他進一步指出，面對市場上植牙資訊的混亂與選擇困境，樂維牙醫堅持「讓自信成為生活品味」的核心理念，核心價值則是提供專業、透明且高品質的植牙解決方案。

陳宥丞強調，這體現在樂維的四大承諾上：首先是完整的專業數位術前評估；其次是選用歐美知名植體品牌，確保品質與耐用度；接著是提供多元的植牙治療選擇方案；最後，由受過國際專業培訓的諮詢師，提供最貼近需求的建議。「我們致力於消除植牙資訊不對稱，協助患者無壓力地擁有口腔健康，讓每一次用牙體驗都更貼近真牙感受，重拾笑容與自信。」

陳宥丞說，選擇落腳台中市南區，對他而言不僅是專業的延伸，更是一份對家鄉的承諾。樂維牙醫團隊期望以台中出發，並成為全台社區的用牙好夥伴，未來將推動社區活動、口腔健康教育與跨界合作，讓健康、溫暖與美學，從這裡出發，影響更多人的生活。