投資大趨勢論壇18日登場 復華投信國內股票部主管呂宏宇 AI 隱形冠軍 投資亮點

台股下半年來屢創新高，帶動台股ETF績效亮眼。復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股受惠AI蓬勃發展，中長線多頭格局可期，並提供產業投資亮點，建議可透過主動操作ETF布局，提前掌握台股AI隱形冠軍漲升契機。

經濟日報18日將舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，邀請復華投信國內股票部主管呂宏宇以「著眼AI時代趨勢 聚焦未來台灣50」發表專題演講。

據統計，加權指數過去五、十年累積報酬率及年化報酬率表現優於美股S&P 500、日經225、滬深300及MSCI世界指數。

呂宏宇指出，台股長期報酬率佳、波動度夠，可長期持有也可波段操作。AI崛起，台灣的隱形冠軍因躋身全球AI關鍵供應鏈，股價及市值明顯成長，牽動產業洗牌，原本的台股市值前50大企業可能退出前50，因此，汰弱留強、挖掘具投資潛力的明日之星以領先市場布局，可追求比現在的50大更好的報酬率。

呂宏宇建議，投資布局可擴大從市值前150大上市櫃公司著手，因根據數據回測，受惠台灣經濟創新性高，2011年來，每三年各市值股票還原權息後累積報酬率，市值前51~150大股票平均報酬表現多優於前50大，若透過選股能力，可提升台股投資效率。

以復華投信即將募集的主動復華未來50 ETF（00991A）為例，將透過主動研究方式，從市值前150大股票，選出受惠產業趨勢或具獨特競爭力標的，並優化50大投資組合配置，追求長期打敗台灣加權指數，可為投資人兼顧較大市值、報酬潛力及流動性的台股布局首選。

