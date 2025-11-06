投資大趨勢論壇18日登場 國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁 市值型 ETF 優先配置

台股今年再度展現堅實的韌性，國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁指出，台股具備中長期結構成長優勢，2026年建議留意台股科技以及市值型ETF的布局機會。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，陳郁仁將以「股票到債券 掌握收益穩定與永續成長的多元布局」為題，進行專題演講。

陳郁仁指出，近十年來美股評價不斷上修，但台股仍在相對低檔，未來在AI產業持續推動下，新一輪科技商機有望推動台股接棒，走出評價上修之路。

如今全台ETF已超過300檔，投資人應考量自身需求規劃不同類型ETF的資產配置，陳郁仁持續看好台股後市空間，尤其在中大型股表現機會，建議優先配置如國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰台灣領袖50（00922）等台股科技及市值型ETF。

國泰台灣科技龍頭是國內規模最大的台股主題型ETF，截至5日規模752億元，且連結ETF在9月赴日掛牌後更是風靡日本市場，因成分股聚焦30檔台灣科技天菜，目前已拉升台積電權重至41.33%，整體AI概念股占比超過九成，為帶動台股長期上行動能。

國泰台灣領袖50則是規模第三大的台股市值型ETF，截至5日規模400.8億元，成分股網羅具備成長潛力的台灣大市值企業，指數篩選規則結合市值規模與獲利能力，聚焦台積電、鴻海等具代表性與競爭力的優質公司，今年以來規模強勢成長，迅速上升成為市值型ETF規模前三大，展現高人氣與高流動性，適合以小額資金逐步累積部位，輕鬆參與台股成長契機。

