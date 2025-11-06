快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

投資大趨勢論壇18日登場 國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁 市值型 ETF 優先配置

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁。 國泰投信／提供
國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁。 國泰投信／提供

台股今年再度展現堅實的韌性，國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁指出，台股具備中長期結構成長優勢，2026年建議留意台股科技以及市值型ETF的布局機會。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，陳郁仁將以「股票到債券 掌握收益穩定與永續成長的多元布局」為題，進行專題演講。

陳郁仁指出，近十年來美股評價不斷上修，但台股仍在相對低檔，未來在AI產業持續推動下，新一輪科技商機有望推動台股接棒，走出評價上修之路。

如今全台ETF已超過300檔，投資人應考量自身需求規劃不同類型ETF的資產配置，陳郁仁持續看好台股後市空間，尤其在中大型股表現機會，建議優先配置如國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰台灣領袖50（00922）等台股科技及市值型ETF。

國泰台灣科技龍頭是國內規模最大的台股主題型ETF，截至5日規模752億元，且連結ETF在9月赴日掛牌後更是風靡日本市場，因成分股聚焦30檔台灣科技天菜，目前已拉升台積電權重至41.33%，整體AI概念股占比超過九成，為帶動台股長期上行動能。

國泰台灣領袖50則是規模第三大的台股市值型ETF，截至5日規模400.8億元，成分股網羅具備成長潛力的台灣大市值企業，指數篩選規則結合市值規模與獲利能力，聚焦台積電、鴻海等具代表性與競爭力的優質公司，今年以來規模強勢成長，迅速上升成為市值型ETF規模前三大，展現高人氣與高流動性，適合以小額資金逐步累積部位，輕鬆參與台股成長契機。

立即預約報名

台股 ETF 國泰

延伸閱讀

台股重挫400點、融資餘額飆高 這4檔高股息ETF逆勢收紅

普發1萬元 小資族或投資新手入手這兩檔ETF特別適合

三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

相關新聞

寶佳收購中工 林家宏發聲…聚焦企業經營三件大事

針對寶佳收購中工股權案，寶佳機構副董事長林家宏昨（5）日罕見親上火線並發出聲明指出，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回...

投資大趨勢論壇18日登場 國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁 市值型 ETF 優先配置

台股今年再度展現堅實的韌性，國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁指出，台股具備中長期結構成長優勢，2026年建議留意台股科...

投資大趨勢論壇18日登場 復華投信國內股票部主管呂宏宇 AI 隱形冠軍 投資亮點

台股下半年來屢創新高，帶動台股ETF績效亮眼。復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股受惠AI蓬勃發展，中長線多頭格局可期...

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

金管會主委彭金隆昨（5）日說，打造亞洲資產管理中心已列為國家級重點政策，政府將虛心學習國際成功經驗，結合台灣獨有優勢，建...

財富管理論壇／國泰投信投資長蔡宜芳：掌握三獲利關鍵

國泰投信投資長蔡宜芳昨（5）日表示，「川普2.0」以關稅與製造業回流為核心政策，推動全球產業鏈再平衡。面對這場新秩序重構...

財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

永豐金證券數位金融處處長兼副總經理劉柏甫昨（5）日表示，金融機構數位化轉型不只是推出App，更應打造完整數位財管生態。核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。