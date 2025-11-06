寶佳看上「二中」 意在龐大土地

寶佳集團近期積極收購中工（2515）股票，外界盛傳，寶佳對中工舞劍但意在中石化；但不少投資者都好奇，究竟寶佳看上中工、中石化，是為哪樁？首先，就寶佳集團少東、寶佳機構副董事長林家宏自己的說法，「土地」應是主關鍵。根據林家宏的說法，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興趣。

今年78歲的沈慶京，父親為國民革命軍軍官沈春池，他在1947年，國共戰爭、舉家遷台期間出生；1980年代，沈慶京風光一時，當時與雷伯龍（雨田大戶）、邱明宏（榮安邱）、游淮銀（阿不拉），被稱為台灣股市四大天王，也是目前唯一仍活躍於商場者。

中工、中石化原是國營企業，在國營轉民營過程中，威京集團主席沈慶京透過旗下的京華證券取得釋出的官股、拿下所有權。

市場分析，沈慶京取得這兩家上市公司過程備受爭議，加上其個人行事風格鮮明，去年更因京華城容積案，被台北地檢署列為被告，且與當前政府關係不佳，整體社會形象並非正面。基於上述各種原因，若有人想要拿下這兩家公司，要花費的各項「成本」相對低而且可得豐厚報酬。沈慶京征戰商場多年，如今腹背受敵，能否力挽狂瀾，守住兩家上市公司經營權，市場都在看。