寶佳收購中工 林家宏發聲…聚焦企業經營三件大事

針對寶佳收購中工（2515）股權案，寶佳機構副董事長林家宏昨（5）日罕見親上火線並發出聲明指出，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到「獲利能力、組織運作效率以及對人才的尊重與報酬」這三件大事上，才是企業經營者的責任。

林家宏話鋒一轉說，幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果。業內指出，林家宏這一紙聲明同時向公司派、員工與股東喊話，但重點應在股東，形同在發動第一波戰術攻擊後，啟動心戰喊話策略。

對於公司治理，林家宏強調，若公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都是空話。不過，對於林家宏的聲明，中工仍保持沈默、暫不回應。

經查，中工董事持股比重約11.67%，而近幾日以來，寶佳集團所取得的中工股權約11.8%，恰好微幅超過中工的董事持股，寶佳有節奏的操作、連日攻擊、讓股票交易分盤交易後，收購火力也暫歇轉為向對方喊話。

外界推測，中工幕後大股東沈慶京能掌握的中工股權上看20%，而寶佳在友軍與龐大金流的支援下，檯面下持股應也不少。此時先用心戰喊話瓦解對方士氣、策反中工內部凝聚力，後續再發動新一波金流攻勢，要問鼎經營權非不可能，若能得到廣大股東的支持，明年面臨董監改選之戰，則事情相對好辦。

在策略，林家宏把股東跟員工的利益齊觀，他說，「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏指出，企業經營者的責任，不是只會「節省成本、壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司能有足夠能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。

他重申，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號只是空話。

林家宏認為，只有當企業本身營運健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才可能持續提升，因為真正的經營者不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起。