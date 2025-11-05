智慧經營／和椿科技董事長程天縱 打造機器人永續服務

和椿科技（6215）成立於1980年代，早期以自動化關鍵零組件代理起家，服務半導體與電子製造產業。董事長程天縱表示，隨著產業環境與人力挑戰改變，公司近年積極推動「第二曲線」轉型，將AI結合機器人，提出智慧製造、智慧物流與智慧服務三大解決方案，協助企業改善生產效率、物流運作與商辦服務，進一步延伸至傳統產業，回應高齡化與少子化帶來的人力缺口。

提升營運效率

過去曾擔任富士康副總裁，程天縱於2023年接任和椿董事長一職，協助帶領公司進行組織再造與企業轉型，開啟所謂的「第二曲線」。程天縱表示，和椿已經營超過40年，面對高齡化與少子化帶來的人力挑戰，公司必須重新檢視組織、獎金制度與營運流程，並導入數位轉型與企業文化更新，以提升營運效率與組織彈性。

程天縱指出，台灣正快速邁入「超高齡社會」，2025年65歲以上人口將超過20%，加上長期缺工問題，特別集中在傳統產業與製造業，這促使和椿提出三大智慧化解決方案：智慧製造、智慧物流與智慧服務。透過這三大方案，公司不僅持續服務半導體與電子製造產業，也進一步拓展到傳統產業，協助它們透過自動化與數位化轉型，提高生產力與競爭力。

在實際應用上，程天縱強調，機器人的價值不僅是「取代人力」，更在於完成「人類不能做、不想做、不適合做」的工作。

舉例而言，危險、枯燥或勞力密集的作業，都可透過自主移動機器人與自動化設備解決；而在交通、物流等需要高穩定性與安全性的任務中，AI結合機器人更能改變企業運營模式。

和椿的角色，是將技術端與使用端之間的「缺口（Gap）」補上，提供客製化整合方案，解決企業實際痛點。

這些策略在三大解決方案中已有具體落地案例。以智慧服務為例，和椿提供「一站式商辦管家方案」，透過模組化機器人櫃系統，完成訪客接待、送餐配送、安防巡檢與空氣品質維護等多樣任務；在智慧物流方面，從場內搬運到跨廠區運輸，和椿整合中央控制系統與人形機器人，實現全自動化、彈性化的物流流程；在智慧製造上，公司結合AMR與自動化機械手臂，協助客戶完成倉庫到產線的搬運與組裝搬運任務，提高效率與穩定性。

重視市場需求

在經營管理上，和椿的策略核心是「以市場需求為導向」，兼具研發與整合能力。公司透過生態圈夥伴協作，針對不同產業痛點共同開發解決方案；對於尚未被滿足的技術缺口，則由和椿自行研發補足。這種模式使公司能靈活應對快速變化的產業環境，同時保持高度創新與落地能力。

此外，和椿的管理哲學也重視「從需求出發」與「以人為本」。企業不僅要解決勞動力短缺問題，更要協助客戶提升整體工作效能與競爭力。這種思維貫穿研發、應用與服務的每個環節，並形成公司獨特的顧問型整合服務文化。

展望未來，和椿將持續深耕智慧科技與自動化應用，進一步拓展至物流、商辦、住宅等傳統產業，並持續推動AI與機器人結合的創新解決方案。

張以昇表示，公司的願景是讓智慧科技走入每個產業角落，打造「機器人為人服務的永續社會」，而這背後的核心理念始終如一：以技術回應最根本的產業需求，協助企業在高齡化與少子化的環境下，維持持續競爭力與成長。