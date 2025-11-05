ESG最前線／化學品管理 接軌國際

快訊

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

2025年5月，環境部正式公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，這項更新可說是台灣化學品管理歷程中的重要里程碑。最大亮點在於一次新增398種毒性化學物質，並同步調整部分既有物質的管制規範。這不僅顯示政府強化化學品風險控管的決心，也象徵國際對於「化學品安全與永續發展」的要求，已全面推進到產業端。

新增名單中最受矚目的兩大族群：全氟／多氟烷基物質（PFAS）與壬基酚類化合物（NP、NPEO）。PFAS具備防水、防油、防汙與耐熱等特性，長期以來被廣泛使用於紡織、電子與塗料產業。然而，也因其化學結構極為穩定，幾乎無法在自然環境中分解，被稱為「永遠的化學品」。

壬基酚及其聚乙氧基衍生物則是常見的非離子界面活性劑，常被添加於清潔劑、染整劑與乳化助劑中，但因具有內分泌干擾效應，對水生生物與人類健康造成潛在危害。歐美多國早已對這些物質設下嚴格禁限規範，台灣此次修法，可說是與國際接軌的重要一步。

事實上，這些化學品並非只出現在高科技產業，而是深入日常生活的各個角落。紡織與服飾業為提升防水性能，常在布料表面塗布含PFAS的防潑水塗層；清潔劑製造則可能添加NPEO來強化去油效果；電子與半導體產業的光阻劑與精密清洗劑中，過去也曾使用PFOS、PFOA；甚至造紙與包材產業，為讓紙袋防油、防水，也常使用含氟塗層。

換句話說，從防水外套到不沾鍋、從半導體到食品包裝，這些化學品幾乎無所不在。這次修法的波及範圍，從傳統製造到先進製程，涵蓋的產業鏈廣大，令人無法忽視。

對企業而言，這不只是合規議題，更是環境責任與永續經營的核心。當毒化物清單增加到近千種，要靠人工或紙本追蹤已幾乎不可能。此時，導入化學品管理系統成了必須而非選擇。

這類系統能自動比對最新法規，迅速檢查公司化學品清單是否包含受管制物質。當法規更新時，系統會即時提醒，避免企業在稽核時才發現疏漏。此外，它能自動生成運作紀錄與申報文件，大幅降低人工彙整的時間與錯誤率。

環境部此次大規模增列398種毒性化學物質，短期看似增加企業負擔，長期卻是一場轉型契機。當全球對化學品安全的要求愈來愈高，企業若能主動以數位工具管理風險，將能更快符合國際供應鏈的永續標準。這場變革的核心，不只是「合規」，而是如何讓環安衛與永續治理真正融合。

