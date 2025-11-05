連鎖效應／創新價值 才能創造價值

若提及中小企業經營所面臨的問題，多半會聽到經濟不景氣、競爭激烈或基層缺工等回應，但這三大問題其實是各行各業共同面對的問題，若問題無差別性，顯然就不是一個對的問題。

企業經營本就應掌握自己所處的環境，運用資源與能力，向策略目標市場發起進擊。再不景氣也有賺錢的企業，而獲利的企業本就是從激烈的競爭中勝出，至於缺工的議題，現在已經是一個技術性問題了。

據世界經濟論壇（WEF）千大企業調查推估，至2030年由於AI的廣泛應用將導致約9,200萬個工作消失，同時創造1億7,000萬個新工作。簡單算數的結果是新增7,800萬個工作機會，但消失的工作中，你會不會是下一個？

近期國外大企業裁員的新聞的確令人心驚膽寒。Salesforce在9月解僱了4,000名客服，其曾預測AI能取代一半以上職務；電商龍頭亞馬遜宣布將裁員1.4萬人，UPS今年史無前例地祭出裁員和優退計畫，總計縮減約4.8萬個工作，兩者都將矛頭指向了AI應用效率提升。

現在是關燈生產的製造工廠與人機合作的商業服務業，未來商業服務業中可標準化的工作，都將由人形機器人和虛擬機器人所取代。

這已是現在進行式，並非未來式。因此缺工是一個技術性的問題。

新世代的工作機會與人力資源運用，都朝著AI天平的彼端傾斜，這也包含著一大批傳統企業未來的消失，我們不能改變世界，唯有改變自己，也要向AI應用傾斜。

商業服務業如連鎖店，一場智慧人力的革命，正如山雨欲來，三個場景進行中：

場景一、幾乎所有後台的工作，都可以由AI打包，包括烹調，在史丹佛大學的研究中心，人形機器人熟練地烹調出揚州炒飯，已經不是稀奇的事。

場景二、AI取代的不僅僅是助理，更可能是中階管理者，尤其是負責報表彙整、統計分析等的工作，AI做來更加得心應手。

場景三、由數位與AI所創造的工作，尤其容易被AI所取代，如小編、客服和程式工程師等，可標準化的工作代表著更高的被取代性，唯有高度需求創新和創意工作，才能凸顯人的價值。

最近使用Notebook LM的經驗，令人非常驚艷，面對數不清的待閱讀清單、大量的市場研究報告，以及累積上百萬字的文稿重新匯整與編寫，原本預計要投入六個月的時間，本想交由一位研究生來負責，沒想到不到一天，更精確地說三個小時就整理完成。

AI已來，唯有跟上，進而發揮創意，用以創新，否則企業將進一步縮減行政或例行工作者的工作，而且還能用更低的成本，創造更大的效益。