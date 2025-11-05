快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

三千人齊聚大同國小 聯聚建設攜手紙風車藝術扎根校園

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
紙風車文教基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」走到第三輪，已經19年了。業者提供
紙風車文教基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」走到第三輪，已經19年了。業者提供

由聯聚建設與聯聚文教基金會贊助支持、紙風車文教基金會製作演出的紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」巡演節目《台灣幻想曲》，在台中市大同國小圓滿落幕，吸引3,000多位親子觀眾參與，現場熱鬧溫馨。孩子們在熟悉的環境裡欣賞專業演出，近距離感受表演的魅力與創意的能量。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年啟動，目標是讓全台灣368個鄉鎮市區的孩子，都能免費看到屬於自己的藝術演出。這項計畫持續多年不間斷，並於2024年展開第三輪，不僅延續走遍全台的使命，更強調「環境教育」、「社會共好」與「藝術永續」，希望孩子們學會關懷他人、珍惜土地與資源。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「368鄉鎮市區兒童藝術工程走到第三輪，已經19年了。感謝聯聚建設長期相挺，台中永遠是我們重要的一站。」她分享，每次巡演結束，總有孩子追問：「你們什麼時候會再來？」這份期待，正是紙風車持續前進的動力。她也提到，「當聯聚建設創辦人江韋侖聽到這次要到台中演出時，立刻說『算他一份』，感受到企業對孩子最直接的支持。」

聯聚建設副總經理江俞瑾表示，聯聚建設與紙風車的合作已超過十年，聯聚始終相信，藝術能讓城市更溫暖，讓孩子的未來更美好。而這次的演出地點大同國小，對聯聚建設而言別具意義，這裡是創辦人江韋侖的母校，也是一所擁有百年歷史的學校，能在這裡與紙風車再次合作格外感動，感謝大同國小團隊和紙風車團隊，用藝術與熱情點亮孩子們的心。

聯聚建設與紙風車文教基金會的合作始於2015年，多年來共同推動優質兒童劇場巡演，讓藝術從城市中心延伸至校園與偏鄉。2016年，聯聚建設贊助《唐吉軻德冒險故事：銀河天馬》在台中國家歌劇院盛大演出，除劇場表演，更支持場外同步轉播與真人互動，讓上萬名觀眾共同見證四頭龍凌空飛舞的震撼場景。

紙風車團長曾提到，當年在面臨製作挑戰時，江韋侖的一句「一切都是為了孩子」，成為繼續前行的力量，也讓這場演出最終以完整規格呈現，讓孩子們親眼見證藝術的感動。

大同國小演出現場，孩子們坐在操場上隨著劇情起伏、笑聲不斷，有的模仿演員動作，有的大聲複誦劇中角色台詞，專注的神情與驚呼聲讓校園洋溢著生氣與溫度。家長表示，能在熟悉的校園與孩子共同欣賞這樣的專業演出，是難得而感動的體驗，親子共享的藝術之夜，讓陪伴成為最好的交流，也讓校園成為城市文化的延伸空間。

江俞瑾提到，校園不僅見證了個人成長，也承載著家族與師生間的情感，對每個人都有無可取代的回憶，如創辦人江韋侖至今仍清楚記得入學第一天，是由爺爺牽著手走進大同國小校門。也因此，聯聚建設格外珍惜能在校園推動藝術活動，期盼透過支持紙風車這類兼具教育與創意精神的巡演，讓表演走進學校操場，成為孩子成長旅程中溫暖而持久的記憶，並為城市注入更多想像與力量。

多年來，聯聚不僅支持表演藝術推廣，更積極投入文化與教育公益。包括興建由安藤忠雄設計的「童書之森・臺中」兒童圖書館，舉辦「清音會」與聖誕音樂會，並策劃「城市稻田」展覽等計畫，持續以建築為起點推動社會共好。近年亦支持大同國小整建年久失修的前庭，打造兼具休憩與教育功能的「共善公園」，並協助校史館修繕與活化，讓校園成為社區共享的文化空間。此次與紙風車的合作，呼應聯聚的「共善」理念，期盼讓藝術與文化能量，在城市中、校園內持續流動。

聯聚建設創辦人江韋侖在母校大同國小，陪同3,000多位觀眾一起觀賞表演。業者提供
聯聚建設創辦人江韋侖在母校大同國小，陪同3,000多位觀眾一起觀賞表演。業者提供
紙風車《台灣幻想曲》在台中大同國小登場，吸引3,000多位親子觀眾參與。業者提供
紙風車《台灣幻想曲》在台中大同國小登場，吸引3,000多位親子觀眾參與。業者提供

表演藝術 紙風車 大同

延伸閱讀

獨／藝術家作品鏡面遭誤認「髒汙」 志工竟拿衛生紙擦拭…基市府致歉

2025原創基地節／琅琅悅讀響應打造「百聞藝見」藝文角落　即日起至年底免費參觀

好戲連台！紙風車卡車藝術工程11/8、11/29分赴造橋、西湖演出　

玉山展現台灣藝術風貌

相關新聞

吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

針對寶佳收購中工（2515）股權一事，寶佳機構少東林家宏5日罕見大動作發出聲明表示，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值...

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行...

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。