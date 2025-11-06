財富管理論壇／富蘭克林資深副總羅尤美：私募股權利基大

全球金融市場持續震盪，資產配置策略正面臨全新挑戰，富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美昨（5）日表示，從美國近年機構法人與家族辦公室投資布局看出，真正完整的資產配置，已超越傳統框架，運用另類資產與私募股權二級市場，不僅增加報酬和收益機會，亦可減緩投資組合的波動以及抵禦通膨的衝擊，打造多元分散、穩健增值的投資藍圖。

羅尤美昨日以「解鎖財富密碼：另類投資與私募股權二級市場」為題進行專題演講。她說，另類投資包括私募股權、私募債權、房地產、基礎建設、黃金、對沖基金及數位資產等，與傳統投資相關性較低，有資產分散化好處，其所扮演的角色是滿足個人投資者需求的重要工具，包括增加報酬和收益機會、減緩投資組合的波動以及抵禦通膨的衝擊。

觀察過去表現，羅尤美分析，私募市場報酬率較高，波動風險卻低於同類上市標的，提供具吸引力非流動性溢價，以各類資產策略五年期報酬比較，私募股權的年化淨報酬率為16.17%，高於全球私募二級市場（所有策略）15.27%、股票14.08%、不動產債務8%、私募信貸7.92%、私募不動產4.71%以及固定收益-1.81%。

羅尤美表示，客戶選擇從私人資產投資收益中受益，主要是可擴大接觸更多產業領域的投資獲利機會，包含未上市私募股權債券、基礎建設、房地產、數位資產等；在歷史上已產生有吸引力的風險調整後回報，且有已到位的契約和治理保護措施管理風險。

羅尤美指出，除機構投資者計劃增加對另類投資的配置，亞太區家族辦公室數量六年增長六倍到1,200家，對私募股權二級市場興趣升溫，成另類投資市場新興主力。據PJT Partners估算，2025年全球私募股權二級市場前九月總交易量達到1,650億美元，預計年底將超過2,100億美元交易量。

羅尤美指出，私募股權二級市場在美國發展歷史已超過30年，建議投資人可選擇國際知名經驗豐富、專注二級私募股權且募資能力強的經理團隊，再評估經理團隊的資產配置與操盤績效。