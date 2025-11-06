財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

永豐金證券數位金融處處長兼副總經理劉柏甫昨（5）日表示，金融機構數位化轉型不只是推出App，更應打造完整數位財管生態。核心功能包含：金融產品電商化、建立「櫥窗式透明服務」；打造一站式資產整合平台；透過「小額化」商品降低投資門檻；運用智能數據與量化工具協助決策；提供即時市場事件與個人化通知，實現「零時差關懷」服務。

劉柏甫昨日以「數位時代 豐盈財管人生」為題，發表專題演講，他表示，永豐金證券積極布局數位財富管理市場，旗下自建「大戶豐智慧財管系統」App上線不到三年，使用人數迅速突破33.6萬人，資產總覽每日服務次數超過120萬人次，2025年9月單月更達2,724萬使用人次，展現投資人逐漸養成以「全資產視角」檢視個人財務配置的新趨勢。

他指出，大戶豐App已具備上述完整功能，目前整合永豐金控（2890）體系下所有資產，包括台股、美股、基金、債券及專業投資人（PI）商品，解決客戶「資產分散、難以管理」的痛點。透過系統化整合與動態追蹤，投資人可清楚掌握自身財富成長軌跡，落實「資產配置─成長─再配置」的完整財富管理循環。

為落實「財管普惠化」理念，永豐金證券更推出多元「小額原型商品」，降低傳統高門檻投資的進入障礙。例如推出小額債券商品，將交易門檻從一般機構型投資金額，降至最低1,000美元起，讓一般投資人也能參與債券市場。平台並陸續將結構債、可轉債（CBs）、美股選擇權等複雜商品線上化，簡化申購與交易流程，讓專業投資更為親民。

大戶豐App內建智能分析引擎，將專業財務數據圖像化呈現，結合市場觀點、歷史走勢與專家標籤，輔以「智慧價解碼」等量化工具，協助客戶判斷投資買賣點，並整合投顧報告與市場熱點，提供具參考價值的決策依據。

劉柏甫強調，未來大戶豐將持續優化使用者體驗，打造兼具智慧、效率與溫度的全方位數位財管平台，實現「人人都能享有專屬財富管理」的願景。