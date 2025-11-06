快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

財富管理論壇／台新投顧總經理江浩農：AI 仍是未來趨勢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
江浩農。 記者曾學仁／攝影
川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，加上市場擔心人工智慧（AI）熱潮泡沫化，導致近日股市震盪。台新投顧總經理江浩農昨（5）日表示，第五次工業革命是由人工智慧帶動，且國力即算力，算力取決於電力的時代到來，他強調，AI並沒有泡沫化，仍是未來趨勢。展望明年金融市場，搭配降息題材，將呈現股債雙多局勢。

江浩農昨日以「洞悉金融局勢，全球資產配置新趨勢」為題進行專題演講，他說，美股主要指數4日全面淪陷，導致亞股5日重挫，韓股甚至跌到熔斷，但這並非今年漲幅已經到頂，主要原因是美國政府關門成為史上最長的一次，加上美國財政部為應對停擺而「吸金」，囤積逾1兆美元現金，導致風險性資產受到打壓，加密貨幣、比特幣等受到較大的影響。

江浩農認為美國政府在11月中旬就有機會「開門」，屆時財政部會將逾1兆美元現金投入市場，小型股、估值偏高的AI股等預期會有大幅度反彈。展望明年金融市場，不會過熱也不會過冷，搭配降息題材，將呈現股債雙多的局勢。同時，可留意黃金資產，預期仍有更高的天花板空間。

江浩農指出，產業關稅範圍不如原先市場擔憂，美國政府提供大量產品豁免，預期產業關稅的影響僅限於小範圍，而美期中選舉年政府或延長豁免期限並降低關稅，通膨上行風險須留意USMCA審查、232條款關稅範圍是否擴大以及對轉運實施懲罰性關稅。

隨美國貨幣政策寬鬆，江浩農認為，成熟市場轉向財政擴張，歐洲方面，銀行、汽車、金屬和採礦、工業及科技將受惠；日本方面，高市經濟學及日股獲利上修，明年牛市有望持續，半導體、AI、量子技術、國防工業、電力公用事業及核電相關設備製造商等都是未來趨勢，同時可留意大阪副首都概念，包含基建、運輸、建築及零售等；大陸方面，推出「十五五規劃」，政策環境改善、AI、反內捲及國際化推動獲利成長，資產重配置具潛力。

