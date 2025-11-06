和大赴美打造汽車零件生產基地

和大集團總裁沈國榮表示，和大集團以「科學園區」概念，在美國水牛城打造的汽車零組件生產基地，首波包括和大及華豐（2109）兩家公司，已陸續完成購地程序，和大（1536）也成為繼德國ZF公司之後，第二家進入美國設廠的全球傳動零件大廠，就近爭取美國客戶訂單。

沈國榮指出，美國推動在地化生產政策，汽車零組件廠前往美國設廠已是趨勢。除水牛城的生產基地外，先前在新墨西哥州購入的土地，未來將規劃為發貨中心，預計2030年完工營運，屆時將完成美國市場整體營運布局。沈國榮規劃，未來水牛城廠所生產的產品，將供應美國東北廊道的客戶需求，西南廊道的客戶，則在新墨西哥發貨中心營運後，由新墨西哥廠供應，以滿足美國客戶的在地需求。

至於台灣廠方面，未來將以承接歐洲等美國以外市場的訂單為主，屆時透過大高豐控股公司的成立，以及台灣、美國雙核心的生產布局，和大集團將朝營業額500億元以上的目標邁進。

沈國榮表示，和大集團目前已取得日本住友橡膠株式會社，位於水牛城的54公頃、約16萬坪廠房土地，初期先推動和大、華豐兩家公司建置生產線；後續則規劃健信、邦泰、台灣自化廠商及加拿大AI伺服器、醫療器材業者共同進駐，打造汽車、無人機、人形機器人與自動化系統整合的科學園區。