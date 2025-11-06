和大集團組智慧移動艦隊 聚焦機器人、無人機等領域

和大控股集團架構出爐，五家企業組智慧移動艦隊。和大集團總裁沈國榮昨（5）日指出，明年第2季將成立「大高豐」控股公司，未來將是國內最大的智慧移動控股集團。

大高豐控股初期資本額15億元，預計納入和大（1536）、高鋒、華豐、健信及邦泰等五家公司，業務橫跨AI、半導體檢測、汽車、機器人、無人機等領域，全面航向AI產業新世代。

沈國榮透露，大高豐控股第二波將納入積極投入半導體先進封裝檢測設備的和大芯等公司，並規劃引進更多外部資源，同時推動股票上市。

沈國榮表示，大高豐主要取和大、高鋒及華豐三家公司名稱各一字，與產業控股「大聯大」都有一個大字，希望藉由資源整合及集團力量，將產業做大、做高、做好。而控股公司的整體架構，也將部分參考大聯大的模式，預計11月底就會出爐。

根據初步規劃，這五家公司將各出資3億元入股控股公司，各家公司的董事長、總經理都是未來控股公司當然董事，至於董事會主席則由沈國榮擔任。沈國榮今年7月底辭任和大董事長，轉任集團總裁後，就專心推動產業控股公司的成立。他表示，和大集團近幾年陸續透過併購與交叉持股方式，完成汽車產業各相關零組件的布局，同時切入複合材料及半導體封裝設備，未來朝控股化轉型，有利於集團資源發揮最大功能。

目前和大集團關係企業與交叉持股的公司合計已達十家，其中與汽車產業相關的有九家，包括和大（傳動系統）、聚大（齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備）、華豐（輪胎）、健信（輪圈）、瑞利（汽車鈑金）以及高鋒（汽車配零件加工設備）、達佛羅（汽車高階零組件加工設備）、和大芯（晶片封裝檢測設備）、邦泰（汽車車體、保險桿、車燈等複合材料）等。

沈國榮說，隨著集團在汽車產業的拼圖逐步完成，和大將積極推動各家企業資源整合，成為國內最大的汽車產業控股集團，後續並跨入人形機器人、無人機及半導體設備產業。沈國榮預計，控股公司成立一年後，以營業額300億元為起跑點，目標三年後營收達到500億元，屆時大高豐控股也將完成股票上市。