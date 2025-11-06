財富管理論壇／中信銀個金執行長楊淑惠：擘劃全資產藍圖

中信銀行個人金融執行長楊淑惠昨（5）日揭露中信銀透過至少四大系統、五大模組，為客戶打造全資產藍圖。這四大系統包括股權、不動產、保單、理財等健檢系統，投資融資、財富傳承、慈善公益、家族治理、禮賓服務等模組，量身打造家族與企業的財富永續藍圖。

楊淑惠昨日以「家族辦公室x主動投資─變動世代下的資產配置升級」為題，發表專題演講。她提出最新的中信銀在財富管理的最新概念「1+2+FO+N+N」，有別於過去「1+2+N+N」，重點就在於FO（Family Ｏffice Team，家族辦公室），其中1代表專屬客戶經理，2代表境外私銀、法人金融，兩個N則分別代表內部及外部專家。

楊淑惠指出，今年在川普變數下，台灣面臨加徵關稅、產業外移及全球供應鏈重組等挑戰，高資產族群投資心態趨於保守，傾向降低波動、強化避險及配置防禦型資產。同時，跨境資產整合與稅務效率提升成為財富傳承的重要課題。她觀察，在各類資產中，另類投資（如私募基金、基礎建設投資）需求快速上升，但需長期承諾與深入盡職調查。

為滿足此趨勢，中信銀今年正式推出「家族辦公室與主動式投資服務」。楊淑惠說，家族辦公室不僅是財富傳承與跨境整合的組織載體，更重視「傳承規劃本身」的完整設計。根據中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）共同發布的《2024台灣超高資產客群財富洞察報告》，1億元級客戶存款占比已降至27%，10億級客戶更僅24%，顯示資產配置日益多元化；另類資產占比顯著提升，1億級約8%、10億級約12%。

中信銀於亞資中心開放後，今年8月1日首度上架私募基金，99個名額在三天內即全數募滿，反映高資產族對另類投資的強勁需求。楊淑惠提醒，私募及基建等另類投資通常需長期持有（五至十年），流動性低，投資人應審慎評估風險與流動性需求。

針對亞資專區開放的22項業務，楊淑惠指出，主要分為三大方向：資金流動性提升、多元商品與服務、以及跨境金融服務。境外金融機構的客戶關係經理可回台在專區內提供服務，提升專業諮詢可近性；商品面則開放私募股權代理銷售與境外基金私募銷售。