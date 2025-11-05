買一杯星巴克也能抽中百萬休旅車！中友購物節圓滿落幕

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
結果住在台中市東區的鍾小姐，「買一杯星巴克咖啡」的金額竟抽中百萬休旅車。業者／提供
結果住在台中市東區的鍾小姐，「買一杯星巴克咖啡」的金額竟抽中百萬休旅車。業者／提供

中友購物節圓滿落幕，整體業績相較去年成長4.47%。壓軸大獎抽獎儀式跟著登場，在中友法律顧問徐祐瑋律師及現場顧客的見證下，公開抽出VOLVO EX30豪華純電休旅車及iPhone 17手機等大獎，並同步於中友百貨官方粉絲專頁進行直播。

結果，幸運號碼50717的梁先生抽中iPhone 17手機，幸運號碼49628的鍾小姐，則抱回市價139.9萬元的VOLVO EX30豪華純電休旅車。

令人驚喜的是，42歲、住在台中市東區的鍾小姐，今年1月以175元星巴克小額消費，加上1月生日獲得點數50點以及每日玩中友APP小遊戲獲得點數，於10月22日折換成5組幸運號碼，就獲得財神眷顧，幸運抽中VOLVO百萬純電休旅車。

「買一杯星巴克咖啡」的金額，竟幸運奪下百萬休旅車，堪稱本屆最強「幸運女神」。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這次真的印證了「小金額也有大夢想」，只要消費，就有機會把夢想開回家。

簡聰政說，在百貨市場景氣低迷的情況下，中友購物節仍交出亮眼成績單，整體業績相較去年成長4.47%。此次活動特別推出「秋季動漫祭」－《鬼滅之刃 邁向無限城快閃店》與《膽大黨快閃店》，締造驚人銷售佳績。

其中，秋季動漫祭業績高達3,800萬元，成長率更達295.5%。其他包括品牌服飾、餐飲與美食等業種，也都有穩健成長的表現。

他進一步表示，中友百貨將持續推出多元且有趣的活動，緊接著將於11月7日在C棟13樓，舉辦一年一度的「誠品舊書拍賣會」，邀請所有愛書人士把握機會，搶好書、撿好康。

中友購物節圓滿落幕，業績較去年成長4.47%，壓軸大獎抽獎儀式跟著登場。業者／提供
中友購物節圓滿落幕，業績較去年成長4.47%，壓軸大獎抽獎儀式跟著登場。業者／提供

