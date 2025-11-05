瑩碩法說會／驅動雙引擎發展 未來五年目標新增85張藥證

瑩碩（6677）5日舉辦法說會，總經理顏麟權表示，近年透過與國內外藥廠結盟拓展全球市場陸續開花結果，依衛福部食藥署（TFDA）最新公布確定再取得四張藥證，合計今年迄今國內取得10張藥證。

顏麟權表示，隨著新品上市銷售，下半年營運拚轉盈，明年將啟動IPO規劃，未來五年將以全球爭取藥證85張以上，其中至少一項新劑型新藥授權全球市場為目標。

瑩碩是一家兼具技術及市場導向的研發型公司，近三年的藥品研發支出佔比平均35%，去年更高達37.4%，遠高於其他上市櫃同業（不含純新藥研發公司）約5~15%。憑藉六大獨特劑型開發平台的技術優勢，不僅拿下多項國內首發學名藥實績，近年透過策略結盟擴大產品線與市場規模，迄今累積締造21項技術授權、14項銷售合作，以及八項共同開發實蹟。

顏麟權表示，自主開發治療透析患者次發性副甲狀腺機能亢進的鈣易清，於2014年核准上市以來，迄今仍是國內唯一學名藥，去年原廠藥退出台灣市場後，已連續11個月獨家供應；今年甫領證的治療嚴重青春痘藥物敵痘，也是國內口服A酸軟膠囊首家學名藥。

瑩碩除專注研發外，旗下擁有二家重要子公司：歐帕生技專責生產製造並朝CDMO積極轉型；泰和碩藥品則負責行銷與通路建置，同時也代理國外多項優質藥品與功能性食品，形成從研發、製造到銷售的完整一條龍藥品產業鏈。

顏麟權指出，瑩碩成立以來歷經四階段的升級發展，從價值型學名藥到困難型學名學，從立足台灣，到進軍海外市場，初始布局中國大陸、日本、韓國、東協等亞太市場，今年9月間向美國FDA提交思覺失調症新藥AX251的一期臨床試驗也獲核准，正式跨足新藥開發領域，並進一步將營運觸角拓展至歐、美市場。

AX251是將已上市的口服藥物透過瑩碩自主研發的奈米晶針劑平台NanoCIP改良劑型，所開發出的新㇐代長效緩釋針劑，能大幅提高生體利用率並降低副作用，預計明年第1季啟動一期臨床試驗。

截至目前，瑩碩研發產品線包括台灣市場的26項產品（預計46張藥證）、布局全球市場的九項產品，以及三項屬於505(b)(2)途徑的新劑型新藥。公司並預計至2030年全球將新增85張以上藥證，其中至少一項新劑型新藥將完成對外授權為目標。

瑩碩今年前三季合併營收約6.2億元，較去年同前略減5%，主要是因代工收入減少所致，隨著新領證產品上市銷售的貢獻，第4季業績有機會重返成長。

展望未來，受惠國內健保藥價政策改革，有助強化藥品供應韌性，提供利基學名藥廠發揮空間，瑩碩將聚焦困難學名藥與新劑型新藥領域，透過創新研發與商務開發（Business Development，BD）雙引擎，持續驅動以台灣生產、授權海外合作夥伴當地銷售模式，加速亞太及中東市場布局；以及採取共同開發模式，結合瑩碩研發實力與合作夥伴製造或行銷優勢，共同拓展全球市場等二大策略，成為全球專業藥物傳輸系統（DDS）領導廠商。