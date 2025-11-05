加速部署綠色供應鏈競爭力 資策會啟動淨零策略管理師跨國人才標準

面對全球ESG浪潮與綠色供應鏈的嚴峻挑戰，企業對專業永續人才的需求日益迫切，為建構國際級的永續人才生態系，財團法人資訊工業策進會（資策會）5日宣布，攜手愛思居國際驗證公司（愛思居）、馬來西亞東姑阿都拉曼管理及工藝大學（拉曼理工大學）、臺灣開南大學舉行四方簽約儀式，共同推動「ESG淨零策略管理師」專業課程培訓與人才驗證機制，未來將透過此一跨國驗證體系，協助臺商企業精準培育上下游供應鏈所需人才，強化其在全球綠色供應鏈中的競爭力。

資策會教研所所長張育誠表示，ESG已成為企業永續發展的「必修課」，而專業人才正是策略及行動的關鍵，為了回應國際間在人才發展供需上的挑戰，資策會主導建立課程指引與驗證標準，期盼攜手各界夥伴，打造從教育端到產業端的一體化人才鏈。透過具國際認可的培訓與系統化的能力提升機制，讓臺灣與馬來西亞能共同強化ESG應對能力，形塑永續發展的人才生態系，並搶佔綠色供應鏈的先機。

此次跨國產學研合作，將從標準制定、課程教學、推廣應用到驗證的完整永續人才發展鏈。資策會負責課程指引與驗證標準的授權建立，愛思居推動臺、馬兩地課程落地；同時，開南大學設立為臺灣首座ESG驗測示範基地，並開放校內專業場域供實務訓練與考核使用。首批認證測驗將由拉曼理工大學代表團率先啟動，象徵臺馬兩地永續人才培育合作的重要里程碑。

愛思居董事長林政邦提到：「資策會建立的人才驗證標準，已精準回應了國際市場對即戰力人才的迫切需求，期待這次合作能一起為地球環保帶來最大貢獻！」

拉曼理工大學延續與專業教育中心主任莊禮賓則指出，此次來臺學習臺灣在ESG推動上的經驗，獲益良多，並特別感謝資策會與相關單位的熱情協助與專業分享。校方已積極參與「師資培訓」規劃，致力培養具備專業能力的講師與教育人員，推動相關課程的落實，期盼進一步深化馬來西亞與臺灣在永續教育領域的交流與發展。

開南大學校長郭鐘達則表示：「開南大學長期重視永續教育的落實與推動，未來也希望能結合學校的外語學系資源，把ESG推到國際，進一步連結國際永續人才發展網絡。」

資策會指出，透過多元跨國合作，將建立一套國際化的「ESG淨零策略管理師」人才認證體系，確保臺商在馬來西亞當地就能獲得符合國際高標準的永續人才服務。此一體系將加速產業淨零轉型，讓企業能有效應對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等國際法規的挑戰，為臺灣產業在全球市場競爭中，鎖定永續的綠色訂單。