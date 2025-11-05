快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
寶佳機構副董事長林家宏。聯合報系資料照
寶佳機構副董事長林家宏。聯合報系資料照

針對寶佳收購中工（2515）股權一事，寶佳機構少東林家宏5日罕見大動作發出聲明表示，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由」「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果」。拿出獲利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬，才能證明企業的競爭力。

林家宏強調，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到最實際的三件事，「獲利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬」。

他指出，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。

林家宏認為，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

他直言，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由」。

林家宏強調，只有當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升，真正的經營者「不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起」。

他指出，「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果」。

他認為，公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治，因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，而是讓公司更強的必要條件，不是對員工的施捨。

股東 薪資 中工

相關新聞

吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

針對寶佳收購中工（2515）股權一事，寶佳機構少東林家宏5日罕見大動作發出聲明表示，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值...

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行...

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

