中石化：京華城廣場土地開發聯貸合約獲展延一年 將分三期償付

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中石化與子公司鼎越開發5日於證交所召開記者會。右：中石化總經理陳穎俊；左：鼎越開發財務長蔡志章。中石化／提供
中石化（1314）5日宣布，子公司鼎越開發的京華城廣場土地開發案聯貸合約，原訂於5日到期，該案合約已獲聯貸金融機構同意，到期日展延一年。

中石化與子公司鼎越開發5日於證交所召開記者會，總經理陳穎俊表示，鼎越開發聯貸案獲金融機構同意，合約到期日展延一年；並將於2026年3月31日、6月30日及9月30日，分別償還5億、10億及15億元。

中石化表示，將與鼎越公司繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。此外，中石化也將規劃處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。

