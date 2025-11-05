新紡通過出售士林友誼大樓予新光醫院 待股東會拍板

快訊

中央社／ 台北5日電

新光紡織今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布董事會通過子公司新光資產管理公司，擬出售位於士林區陽明段的土地，及建物友誼大樓全棟，予關係人新光醫療財團法人（新光醫院）。讓案依法應經新紡股東會通過後始得簽訂契約。

新紡總經理張淑娣今天表示，此次出售友誼大樓，主要是為因應中央銀行對不動產貸款限制，得以籌措其餘不動產開發需要的營運資金，同時支持集團內角化經營策略。

張淑娣表示，友誼大樓毗鄰新光醫院，新光資產管理公司曾於今年4月1日至7月29日，委託專業不動產顧問公司公開標售，惟當時因輝達（NVIDIA）落腳北士科尚未定案，未能順利標脫。之後新光醫療財團法人知悉新光資產管理公司仍有意繼續處分友誼大樓，10月主動來函洽購意願。

新紡表示，由於此案為關係人交易，且交易金額超過公司總資產10%，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，應提交母公司股東會通過後，才能簽訂交易契約及支付款項。

新紡強調，此案經2家專業不動產估價師事務所鑑價，金額分別為新台幣40.41億元和40.40億元，新光資產管理公司將依新紡股東會決議辦理後續事宜。

新紡表示，此案若能出售，對新紡而言，可有效增加營運資金，提升資產活化運用效率。因交易對象鄰近出售標的，對該標的有實際使用需求，如能順利成交，對買賣雙方都有好處。未來公司將持續以穩健透明方式，落實資產管理與財務策略，為股東創造長期價值與最大利益。

隨著輝達台灣總部將落腳北士科，帶動士林週邊資產價值，身為士林大地主的新紡，資產開發計畫備受矚目。

除了今天通過出售友誼大樓，另外新紡在新光醫院旁握有1.3萬坪工業用地。張淑娣先前在法說會中表示，由於土地面積大、價值高，考量輝達台灣總部案帶動士林週邊不動產熱潮，新紡會更謹慎重新規劃。

